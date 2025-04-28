Λογαριασμός
Τι απαντούν συνεργάτες του Αλέξη Χαρίτση σε δημοσίευμα περί παραίτησής του

Διαψεύδονται από τη Νέα Αριστερά τα σενάρια που κυκλοφορούν και κάνουν λόγο για παραίτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς

Χαρίτσης

Σε διάψευση δημοσιεύματος που έκανε λόγο για παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία του κόμματος «Νέα Αριστερά» προχώρησαν συνεργάτες του.

Όπως ανέφεραν ο πρόεδρος του κόμματος «βρίσκεται κάθε μέρα από το πρωί στα γραφεία του κόμματος όπου συμμετέχει για τον προγραμματισμό των δράσεων της Νέας Αριστεράς ενόψει πρωτομαγιάς ενώ έχει συναντήσεις και με στελέχη του κόμματος για τον σχεδιασμό του επόμενου διαστήματος. Επιπλέον, σημειώνεται ότι  καμία συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου δεν έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες».

