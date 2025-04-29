Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη θα μελετήσουν τα στοιχεία που ήρθαν στη Βουλή για τον Κώστα Καραμανλή και στόχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι, εφόσον υπάρχουν τα στοιχεία, το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής με τους 33 βουλευτές του.

«Πρέπει να αξιολογηθούν όταν τα δούμε εμείς θα πάρουμε την πρωτοβουλία, εφόσον υπάρχουν αυτά ξεκάθαρα έχουμε πει από την αρχή έχουμε 30 βουλευτές και πάνω άρα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκκινήσει την διαδικασία αυτή με προανακριτική», ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο OPEN.

Στη Χαριλάου Τρικούπη διασαφηνίζουν ότι είναι άλλη πολιτική διαδικασία η πρόταση δυσπιστίας, που έχει και ως προαπαιτούμενο την υπογραφή τουλάχιστον 50 βουλευτών και άλλο ζήτημα το αίτημα για σύσταση προανακριτικής.

«Εμείς και την προηγούμενη φορά προανακριτική μονοί μας ζητήσαμε είναι άλλο η δυσπιστία που θέλει 50 βουλευτές, αφορά μια κοινή διαπίστωση ότι πρέπει να φύγε μια Κυβέρνηση. Στην προανακριτική έχουμε την δυνατότητα να πάμε και να διαμορφώσουμε μόνοι μας την πρόταση τα αλλά κόμματα μπορούν να κάνουν αντίστοιχα τις δίκες τους διαδικασίες» σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου.

Στην πράσινη παράταξη τονίζουν ότι σε περίπτωση σύσταση προανακριτικής θα πρέπει να λειτουργήσει και λένε όχι σε fast track διαδικασίες όπως στην περίπτωση Τριαντόπουλου.

«Θα έρθει η δικογραφία θα τη δούμε αν φαίνεται ότι υπάρχουν ζητήματα θα πάρουμε άμεσα την πρωτοβουλία για προανακριτική δεν είναι αντικείμενο συμμαχιών η διαβουλεύσεων είναι μια νομικού χαρακτήρα διαδικασία η λογική είναι να λειτουργήσει η προανακριτική όχι να έχουμε μια fast track διαδικασία που πρόσβαλε και το Σύνταγμα» κατέληξε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Πηγή: skai.gr

