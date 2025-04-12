Σε δύο μέτωπα φαίνεται να χωρίζεται η Νέα Αριστερά, καθώς το όραμα για την πορεία του κόμματος φαίνεται να μην είναι κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κεντρική Επιτροπή κατατέθηκαν δύο προτάσεις:

1)Η πρώτη από τον πρόεδρο Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος πρότεινε την οικοδόμηση λαϊκού και πολιτικού μετώπου, ορίζοντας μάλιστα τα βήματα και τις προϋποθέσεις

2)Η δεύτερη εισήγηση κατατέθηκε από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος τόνισε πως η Νέα Αριστερά θα πρέπει να βαδίσει μόνη της.

Αύριο θα γίνει η ψηφοφορία για τις δύο προτάσεις.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οδικός χάρτης της πρότασής του περιλαμβάνει τα εξής:

· Συνδιοργάνωση:

Το επόμενο διάστημα με δημόσιες εκδηλώσεις, συζητήσεις και ημερίδες, με πρόσκληση στα άλλα κόμματα για θέματα αιχμής.



· Πρόσκληση προς τις δυνάμεις του Λαϊκού Μετώπου –και σε κοινωνικές οργανώσεις– για δημιουργία κοινών ομάδων επεξεργασίας προγραμματικών θέσεων.



· Συγκροτημένο συντονισμό κοινοβουλευτικών ομάδων για από κοινού δράση στη Βουλή.



· Συντονισμό δράσης σε κοινωνικούς χώρους και κοινωνικές κινητοποιήσεις.



· Ανάληψη, από κοινού με άλλες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, πρωτοβουλίας για την Ειρήνη.

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι «δεν μπορώ να προκαταβάλω την πορεία και την εξέλιξη του εγχειρήματος. Είμαστε

εδώ για να αξιολογούμε την πορεία, να συζητάμε, να αναδιαμορφώνουμε την τακτική. Μέσα από τον διάλογο και την κοινή κινητοποίηση, τη δυναμική που θα αναπτύξει, θα αξιολογηθεί κατά πόσο μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που ένα Λαϊκό Μέτωπο καταστατικά θέλει να είναι: Μια εκλογική συνεργασία αυτοτελών σχημάτων πάνω σε προγραμματική βάση. Μια ενότητα μέσα στη διαφορά».

Και πρόσθεσε: «Θα πρέπει με όποιους ανταποκριθούν να γίνει μια αρχή. Να γίνει ένα πρώτο αποφασιστικό βήμα που θα σηματοδοτήσει την έναρξη δημιουργίας ενός

πόλου. Γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και επίσης πιστεύω ότι ένα πρώτο βήμα μπορεί και να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης. Να δημιουργήσει κινητικότητα στους κομματικούς σχηματισμούς και στην κοινωνία. Και να ακολουθήσουν κι άλλοι».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, από την πλευρά του, τόνισε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εισήγησή του:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι η μόνη πολιτική δύναμη που στέκεται θετικά σε μία προοπτική τύπου «Λαϊκού Μετώπου» μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Όμως το Λαϊκό Μέτωπο με στόχο να συγκροτηθεί μία ανταγωνιστική δύναμη προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να νοείται ως η συνεργασία της Νέας Αριστεράς αποκλειστικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λαϊκό μέτωπο απαιτεί σοβαρές διεργασίες. Ο στόχος πρωτίστως είναι να οργανώσει τη λαϊκή αντίσταση στο υπάρχον. Εν δυνάμει μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική κυβερνητική λύση αλλά και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι αποτελεσματική, να δίνει λύσεις, αλλιώς δεν αποκόπτεται η άνοδος της Ακροδεξιάς. Γρήγορες κινήσεις και αποκλειστικές συνεργασίες δεν εξασφαλίζουν ούτε την πρώτη ούτε την δεύτερη απαίτηση».

Και συνέχισε:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ένα κόμμα με χαμηλή διείσδυση στο εκλογικό σώμα, αποκομμένο από την κοινωνία και έναν πολιτικό λόγο που ακροβατεί ανάμεσα σε μία αριστερή ρητορική και μία πολιτική γραμμή του μέσου όρου, προσπαθώντας να ικανοποιήσει όλα τα δυνητικά εκλογικά ακροατήρια. Οι θέσεις του κόμματος για τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, η αφωνία του στην ανάγκη φορολόγησης των πλουσίων και της ανάγκης επανάκτησης από το δημόσιο στρατηγικών τομέων της οικονομίας πιστοποιούν τη ραγδαία μετεξέλιξη του μετά τις εσωκομματικές εκλογές του Σεπτέμβρη του 2023. Η εκφυλιστική περίοδος που ακολούθησε τον έχει βυθίσει σε μία βαθιά απαξίωση, που ούτε προσπαθεί να την ερμηνεύσει ούτε επιθυμεί να κάνει την αυτοκριτική του. Ακόμα εκκρεμεί η δημόσια τοποθέτηση του κόμματος για τους λόγους που θεωρεί ότι ηττήθηκε στρατηγικά στις εκλογές του 2023. Ακόμα εκκρεμεί η ερμηνεία του και η ανάληψη ευθυνών για την περίοδο Κασσελακη, μία περίοδο που συνέβαλε καθοριστικά στην απαξίωση της Αριστεράς συνολικά. Αυτά δεν είναι συμπτώματα. Είναι δομικά χαρακτηριστικά μιας αντίληψης πολιτικής που στο όνομα της σταθερότητας του κόμματος ναρκοθετεί την κοινωνική του χρησιμότητα ως κόμμα της Αριστεράς.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι πιέσεις για την δημιουργία κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας με τον ΣΥΡΙΖΑ και η εκλογική σύμπραξη. Αυτές οι πιέσεις απηχούν αυτήν την αντίληψη για το τι είναι πολιτική και παραβλέπουν το κύριο: το περιεχόμενό της. Εμείς θα πρέπει να αντιστρέψουμε τη συζήτηση. Δεν μας αφορά σε αυτή τη φάση η δέσμευση στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και τις δικές του εσωτερικές αντιφάσεις.

Μας αφορά η προγραμματική συζήτηση στο χώρο της Αριστεράς και το πώς θα ξεκολλήσει αυτή από την ανυποληψία.

Να είμαστε καθαροί: μια βιαστική και σπασμωδική συνεργασία δεν εξυπηρετεί ούτε την ανασυγκρότηση της Αριστεράς, ούτε δημιουργεί τις προϋποθέσεις δημιουργίας ανταγωνιστικής δύναμης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ενέχει μάλιστα τον κίνδυνο ολικής απαξίωσης της Αριστεράς και της Νέας Αριστεράς.

Η Νέα Αριστερά δεν υπαναχωρεί από την αρχική της τοποθέτηση για την ανάγκη ενότητας και δημιουργίας μετώπων. Ο τρόπος για να δημιουργηθούν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις με όρους αξιοπρέπειας αλλά και ρεαλιστικού πολιτικού αντικτύπου περνάει μέσα από την ενδυνάμωση του κόμματος μας. Απέναντι στα σενάρια της ρευστοποίησης, εμείς πρέπει να επιμείνουμε στη δυνατότητα εμφάνισης ενός κόμματος που θα συνομιλήσει και θα εκφράσει το γενικό αίτημα για την ανατροπή της πολιτικής της Δεξιάς».

Πηγή: skai.gr

