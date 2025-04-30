Ο δημοσιονομικός χώρος και τα μέτρα της ΔΕΘ

Της Δώρας Αντωνίου

Να κλείσει τον κύκλο σεναρίων για μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και καλλιεργούν προσδοκίες, οι οποίες ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν στο τέλος και να προκαλέσουν κύματα δυσαρέσκειας, επιδιώκει η κυβέρνηση. «Ό,τι εξειδικευμένο μέτρο έχει γραφτεί ότι πρόκειται να ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό από τη ΔΕΘ είναι καθαρά σε θεωρητικό επίπεδο, δεν έχει καμία βάση» δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, που επιδιώκουν να οικοδομήσουν μία θετική ατζέντα και να επικοινωνήσουν ότι είναι σταθερός ο προσανατολισμός της κυβέρνησης στην κατεύθυνση να επιστρέψει στους πολίτες ό,τι προκύπτει σαν πλεόνασμα από την υπεραπόδοση της οικονομίας, βρίσκονται ενώπιον μιας εξαιρετικά ιδιόμορφης κατάστασης: με το που θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα, για παράδειγμα τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και η επιστροφή ενός ενοικίου σε όσους νοικιάζουν, αμέσως ανοίγει η συζήτηση επί πιθανών σεναρίων για επόμενες παροχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε σημαντικό βαθμό να εξανεμίζεται γρήγορα το θετικό αποτύπωμα όσων ανακοινώνονται, στο οποίο η κυβέρνηση επενδύει για να πετύχει τη δημοσκοπική ανάταξη των ποσοστών της.

Έτσι, πρώτος ο πρωθυπουργός κάλεσε χθες τα κυβερνητικά στελέχη προχθές, μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, να σταματήσει η φιλολογία και η σεναριολογία για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ για το 2026 και να επικεντρωθούν οι όποιες αναφορές στα μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί και είναι προς υλοποίηση μέσα στο 2025.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε χθες και ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος έσπευσε να υπογραμμίσει ότι «η κυβέρνηση δεν έχει καν ξεκινήσει προπαρασκευαστικές συσκέψεις για την εξειδίκευση των μέτρων τα οποία θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, οπότε μην τα πιστεύετε αυτά που διαβάζετε, τα εξειδικευμένα».

Από το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου προσδιορίζουν τη γενική κατεύθυνση, τον προσανατολισμό στον οποίο κινείται η κυβέρνηση για τις ανακοινώσεις που θα γίνουν στη ΔΕΘ και αφορά την έμμεση ενίσχυση του εισοδήματος της μεσαίας τάξης μέσω φοροελαφρύνσεων και φοροαπαλλαγών. Ο ΕΝΦΙΑ είναι στο επίκεντρο, ενώ εξετάζονται μια σειρά από σενάρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί το μείγμα των μέτρων, αναγκαία προϋπόθεση είναι να προσδιοριστεί με σχετική ακρίβεια ποιος θα είναι ο δημοσιονομικός χώρος για το 2026. Να γνωρίζει, δηλαδή, η κυβέρνηση τι μπορεί να μοιράσει πριν αρχίσει να ανακοινώνει παροχές.

Κινείται, πάντως, το οικονομικό επιτελείο στην κατεύθυνση διεύρυνσης, κατά το δυνατόν, του δημοσιονομικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε χθες αίτημα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες. Το αίτημα θα εξετασθεί και θα απαντηθεί μέσα στον Μάιο. Η εξαίρεση αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο 500 εκατ. ευρώ για το 2026.

Στο Μέγαρο Μαξίμου από χθες αξιολογούν τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων που δημοσιοποιήθηκαν μετά την ανακοίνωση των τελευταίων μέτρων. Η Ν.Δ. παραμένει πρώτο κόμμα με σημαντική διαφορά από το δεύτερο. Τόσο στη δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΪ όσο και σε εκείνη της εταιρείας Interview για το politic.gr, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 29% έχοντας αυξήσει το ποσοστό του. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο αναλύουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και περιμένουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων μετρήσεων που διενεργούν σε focus groups για να διαμορφώσουν τις επόμενες κινήσεις. Στόχος παραμένει να «κλειδώσει» σε σταθερή βάση το 30% και από κει μετά να επιδιωχθεί μεγαλύτερη αύξηση των ποσοστών.

Το συνέδριο του ΕΛΚ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στη Βαλένθια για το συνέδριο του ΕΛΚ, θα μιλήσει σήμερα το μεσημέρι στην Ολομέλεια και αναμένεται να αναδείξει τρεις ευρωπαϊκές προτεραιότητες στη δεδομένη συγκυρία. Την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα και την ανάγκη η Ευρώπη να στραφεί σε εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες, χωρίς αυτό να θέτει σε αμφισβήτηση ότι η εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι απαραίτητη.

Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τις θέσεις των Αντιπροέδρων του ΕΛΚ, μία από τις οποίες διεκδικεί ο Κωστής Χατζηδάκης.

Πηγή: skai.gr

