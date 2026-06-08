Στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκωσία στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ συμμετείχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της συνόδου πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς και για ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, οι υπουργοί συζήτησαν την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, με τον κ. Δένδια να υπογραμμίζει στην παρέμβασή του την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

«Συμμετείχα σήμερα στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της προεδρίας της στην Ε.Ε. Ανταλλάξαμε απόψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία στη ναυσιπλοΐα. Συζητήσαμε ακόμα για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας και είχα την ευκαιρία να επισημάνω κατά την παρέμβασή μου, την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πρόσθεσε επίσης ότι, μετά από σχετική αναφορά του Κύπριου ομολόγου του Βασίλη Πάλμα, ενημέρωσε τους εταίρους για το περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης μέσω ασυρμάτου, το οποίο – όπως σημείωσε – προερχόταν από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

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