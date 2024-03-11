Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος για το ότι οι "Δημοκράτες", το κόμμα που ίδρυσε πριν μερικές μέρες, θα ξεπεράσει το 3% διεκδικώντας έδρα για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε συνέντευξη Τύπου για τη παρουσίαση του κόμματος, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι είναι σημαντική η ανταπόκριση απ' όλη την Ελλάδα στη πρωτοβουλία του κι ήδη συγκροτούνται παντού πυρήνες υποστηρικτών.

Κατέστησε σαφές ότι θα είναι υποψήφιος στις Ευρωεκλογές και πως το ψηφοδέλτιο των "Δημοκρατών" θα περιλαμβάνει ορισμένους πρώην βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη από το ΠΑΣΟΚ ενώ ανακοίνωσε ότι πρόκειται να λειτουργήσουν δύο εκλογικά κέντρα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος υπογράμμισε ότι οι «Δημοκράτες» είναι καθαρά κεντρώο κόμμα και απευθύνεται σε ψηφοφόρους τόσο της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ, για το οποίο υπογράμμισε πως «αποχωρεί από τον χώρο του Κέντρου» προς τα Αριστερά. Πρόσθεσε ότι σε περίπτωση εκλογής του θα ενταχθεί στην Ομάδα των Φιλελευθέρων (Renew) στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ανακοίνωσε ότι στις 20 Μαρτίου θα ανακοινώσει τον γραμματέα τού κόμματος και στις 26 τον εκπρόσωπο, που μάλλον θα είναι γυναίκα, αμφότεροι «φρέσκα πρόσωπα» όπως είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις πρόσφατες δηλώσει του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, για τη δίωξη των πολιτικών προσώπων στην υπόθεση της Novartis, κ. Λοβέρδος τόνισε: «Δεν αρκεί μια απλή συγγνώμη (σ.σ. εννοώντας τον Αλέξη Τσίπρα). Η υπόθεση θα κλείσει όταν θα βγουν οι κουκούλες και θα αποκαλυφτούν οι κουκουλοφόροι».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ανέφερε πως σήμερα επικρατεί γενικευμένη ανασφάλεια, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κάποια θετικά πράγματα, και ότι οι "Δημοκράτες", συνδυάζουν τον πατριωτισμό με τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές και τη λαϊκότητα.

«Ο αγώνας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι για μια Ένωση προσιτή, δίκαιη, αποτελεσματική. Θα παλέψουμε να αποσύρει η Τουρκία το casus belli. Δεν νοείται χώρα που θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να απειλεί με πόλεμο ένα μέλος της. Κι ακόμη η κυβέρνηση υποτίμησε την υπόθεση του Φρέντι Μπέλερη. Η πορεία της Αλβανίας προς την ΕΕ πρέπει να ανασταλεί», υποστήριξε ο κ. Λοβέρδος.

«Οι "Δημοκράτες" θα αγωνιστούμε για την εφαρμογή του Συντάγματος. Όλου του Συντάγματος. Που ως γνωστόν, επιβάλλει την προστασία της πατρίδας, του έθνους, του λαού. Το ξεχνάμε αυτό. Επαναλαμβάνω δεν θα χαρίσουμε τον πατριωτισμό στους φασίστες και τους ακραίους» δήλωσε ενώ δεσμεύτηκε πως θα υποστηρίξει «ό,τι θετικό κάνει η κυβέρνηση. Αλλά θα ασκούμε κριτική ή και θα καταγγέλλουμε όλα τα αρνητικά. Όπως κάναμε και στο σχέδιο νόμου για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

