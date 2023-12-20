Αντιπαράθεση μεταξύ Παύλου Χρηστίδη (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ) και του προέδρου της ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιού σχετικά με την απόσυρση του έργου της ελληνικής σημαίας με τις κόκκινες ρίγες από την έκθεση αφηρημένης τέχνης που φιλοξενήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης, κατά τη συζήτηση του «ερανιστικού» νομοσχεδίου στην Ολομέλεια.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης ανέφερε πως η απόσυρση του έργου «μας προβληματίζει», όπως είπε, «το έργο της Γεωργίας Λαμέ "Η Ενοχή της Γειτονιάς" αποτελείται από σεντόνια γυναικών που έχουν ένα χαρακτηριστικό, είναι γυναίκες που έχουν ξαπλώσει φοβισμένες, ξαφνιασμένες, απελπισμένες από τη βία που δέχθηκαν μέσα στο σπίτι τους από άνδρες τα τελευταία χρόνια. Είναι μια σημαία κόκκινη με το αίμα Ελληνίδων που κακοποιήθηκαν και δολοφονήθηκαν». Ο κ. Χρηστίδης ανέφερε πως «μας προκαλεί αλγεινή εντύπωση η σκοταδιστική αντίληψη και πρακτική του υπουργού Εξωτερικών που ζήτησε την απόσυρση του έργου καθώς είναι εκτός της κουλτούρας μας». Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε ότι ο υπουργός ζήτησε την απόσυρση από την έκθεση του έργου «επειδή κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν» και υποστήριξε πως «είναι βαθιά υποκριτικό αυτό να γίνεται σε μια έκθεση που έχει τίτλο "Λευκή Επιταγή" και δίνει τη δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες να εκφράσουν τις αγωνίες τους, όπως οφείλει να κάνει ένα Προξενείο, η ελληνική κοινότητα στο εξωτερικό». Ο κ. Χρηστίδης ανέφερε πως «η σημαία μας είναι ένα σύμβολο που εκατομμύρια άνθρωποι έδωσαν την ζωή τους, αλλά τα σύμβολα αποκτούν νόημα από τους ανθρώπους και αυτούς τους θέλουμε ζωντανούς. Αυτό που θα μας πρέπει συνεπώς να μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι γυναικοκτονίες και όχι οι καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες στο εσωτερικό ή εξωτερικό». Ο βουλευτής επέκρινε την κυβέρνηση ότι με την ενέργεια αυτή της απόσυρσης του έργου από την έκθεση παρέχει την δυνατότητα να επιβάλλονται «οι ψεκασμένες αντιλήψεις του κ. Νατσιού και κάποιων ακόμα ακροδεξιών, γιατί αυτούς ακούσατε. Είστε πολύ φοβικοί και πολύ συντηρητικοί».

Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατηγόρησε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ότι είναι «νέος στην ηλικία και δεν έχει ωριμάσει, δεν έχει ψηθεί και γαλουχηθεί από τα νάματα της πατρίδας» καθώς και ότι «προφανώς είναι ανιστόρητος». Υποστήριξε ότι το έργο αυτό ήταν αναρτημένο «στο Γενικό Προξενείο και όχι σε κάποια γκαλερί ή καφενείο ή καφετέρια». Ανέφερε ότι ο Ποινικός Κώδικας τιμωρεί την παραμόρφωση της ελληνικής σημαίας. Εμείς, είπε, «δεν ζητήσαμε να τιμωρηθεί κανένας - μην συγχέεται τα πράγματα - αλλά να αποσυρθεί γιατί το θεωρούμε προσβολή κατά του εθνικού μας συμβόλου». Ο κ. Νατσιός σχολίασε πως «η τακτική της εξόντωσής μας δια της γραφικότητας δεν μας ενοχλεί» και πρόσθεσε ότι «στην πατρίδα μας, όποιος υπερασπίζεται τα Άγια και Ιερά είναι ψεκασμένος, σκοταδιστής. Εμείς είμαστε άνθρωποι της φιλοπατρίας, της πίστης και της ακεραιότητας του χαρακτήρα».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης, από την πλευρά του, αναρωτήθηκε ότι «δεν ξέρω εάν ο κ. Νατσιός έχει πρόβλημα με τους νέους ανθρώπους και θεωρεί ότι αυτός μόνον ο ίδιος είναι ο μόνος ώριμος σε αυτή τη Βουλή. Εγώ δεν μίλησα προσωπικά για εσάς, αλλά για τις απόψεις σας, που θεωρείτε ότι σας προσβάλει το άθροισμα προσωπικών στοιχείων γυναικών που έχουν υποστεί βία, αυτό το θεωρώ ακραία πατριδοκαπηλία και δεν έχετε καμία σχέση με αυτό που είναι το έθνος και η πατρίδα. Επενδύσατε και επενδύετε σε αντιλήψεις που είναι επικίνδυνες για την πατρίδα μας και αυτό θα πρέπει να ξανασκεφτείτε» και κατέληξε ο βουλευτής λέγοντας ότι «άνθρωποι που πιστεύουν ότι τα Χριστούγεννα βγαίνουν καλικάντζαροι, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνοι για την δημοκρατία μας και την κοινωνική συνοχή».

Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης σχολίασε τις αναφορές του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατά του υπουργού Εξωτερικών λέγοντας ότι «εμείς υιοθετούμε τη θέση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη» καθώς αυτή, όπως αναλύθηκε, «είναι μια υπεύθυνη και σοβαρή θέση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

