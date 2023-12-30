Πολάκης για Ερυθρό Σταυρό: Πρωτοφανές σκηνικό γλεντιού εν μέσω εφημερίας

«Όλη η Ελλάδα θαύμασε το βίντεο με τους χορούς και τα γλέντια στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Κοργιαλένειο-Μπενάκειο" εν μέσω εφημερίας και με τα φορεία να περνούν με ασθενείς, μέσα από την αυτοσχέδια πίστα και μπροστά από χορευτές και όργανα», αναφέρει σε δήλωσή του ο συντονιστής ΕΠΕΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης ο οποίος ζητά την διαλεύκανση της υπόθεσης και την απομάκρυνση της διοικήτριας.

Στην δήλωσή του αναφέρει: «Για μια ακόμα φορά οι άριστοι του Κ. Μητσοτάκη απέδειξαν ότι δεν έχουν καμιά ενσυναίσθηση, μιας και το χορό έσερνε η διοικήτρια του Νοσοκομείου κ. Ταβιανάτου» και εξηγεί: «Η κ. Ταβιανάτου δεν είναι τυχαία, αντιθέτως αποτελεί μια καθαρά κομματική επιλογή. Μπορεί μα μην διαθέτει τα τυπικά προσόντα για Διοικήτρια, μιας και πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο του υπουργείου Υγείας με πτυχίο κοινωνιολογίας από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, διαθέτει, όμως, όλες εκείνες τις δεξιότητες που χαρακτηρίζουν τους άριστους του Κ. Μητσοτάκη».

Ακολούθως «θυμίζει ότι είναι η πρώτη θητεία της κ. Ταβιανάτου ως διοικήτρια, καθώς το 2014 είχε διοριστεί από τον 'Αδωνι Γεωργιάδη, αναπληρώτρια διοικήτρια στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Το Φεβρουάριο του 2022, η εφημερίδα Δημοκρατία σε δημοσίευμα της κατήγγειλε ότι στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, μιας και δεν είχε οριστεί Αναπληρωτής Διοικητής αλλά ούτε είχε συγκροτηθεί το ΔΣ, η κ. Ταβιανάτου έκανε ότι ήθελε, έχοντας και τη στήριξη του σωματείου εργαζομένων μέσα από τη συνεργασία των συνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ που πρόσκεινται στον Ανδρέα Λοβέρδο και μιας μερίδας συνδικαλιστών της Ν.Δ. Το αποτέλεσμα ήταν να στηθεί στο νοσοκομείο ένα ατελείωτο πάρτι απευθείας αναθέσεων και πελατειακών μετακινήσεων τις οποίες είχε καταγγείλει και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Χαρακτηριστική στιγμή της κ. Ταβιανάτου, υπήρξε διαγωνισμός για την καθαριότητα, στην προκήρυξη του οποίου είχε μπει ως προαπαιτούμενο, η εταιρία που θα αναλάβει το έργο να έχει πιστοποίηση για την τήρηση του συστήματος διαχείρισης οδικής ασφάλειας! Για τις δίχως άλλο ανεκτίμητες υπηρεσίες της στο καθεστώς Μητσοτάκη, η κ. Ταβιανάτου ανταμείβεται μάλιστα με εξάμηνη παράταση της θητείας της (απόφαση 13/12/2024)».

Ακολούθως ο κ. Πολλάκης ,απευθύνεται στον αρμόδιο υπουργό: «Για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος, η ΕΔΕ που διατάχθηκε είναι επιβεβλημένη, η Διοικήτρια, όμως, θα έπρεπε από χθες να έχει πάει σπίτι της. Ας μας εξηγήσει ο κ. Χρυσοχοΐδης, για ποιόν λόγο η κ. Ταβιανάτου είναι ακόμα στη θέση της; Τι περιμένει να δείξει η ΕΔΕ; Αν τα πήγαινε καλά τα βήματα; Φοβάται κάτι ο κ. υπουργός και δεν προχωρά στο αυτονόητο ή δεν αποφασίζει μόνος του; Είναι σίγουρο ότι το σύστημα Μητσοτάκη, όπως έκανε και με άλλους εκλεκτούς του (π.χ. κ. Νικολάου), θα υπερασπιστεί όσο μπορεί την κ. Ταβιανάτου. Είναι επίσης σίγουρο ότι η κυρία αυτή, δεν μπορεί να σταθεί πλέον στη θέση της». Τέλο οπροσθέτει: «Μήπως ο Τομέας Υγείας του ΠΑΣΟΚ θα ήθελε να σχολιάσει τις επιδόσεις των υπόλοιπων χορευτών»;

