Qatargate: Στην Αθήνα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με εφημερίδα του Βελγίου

Πώς θα περάσει τις γιορτινές ημέρες ο σύντροφός της Φραντζέσκο Τζόρτζι

KAILI

Το βράδυ της Κυριακής, παραμονή Πρωτοχρονιάς, η Εύα Καϊλή θα ξαναβρεθεί για την αλλαγή του χρόνου, με την οικογένειά της, με το παιδί και τα αγαπημένα της πρόσωπα, στο σπίτι της οικογένειας στην Αθήνα αναφέρει η εφημερίδα Sudinfo.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας, «η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και ο σύντροφός της Φραντζέσκο Τζόρτζι, αμφότεροι κατηγορούμενοι για την υπόθεση Qatargate, θα περάσουν καλύτερες διακοπές από πέρυσι, όταν ήταν... στη φυλακή».

Η ευρωβουλευτής έχει εξουσιοδότηση από τον ανακριτή να ταξιδέψει σε όλη τη ζώνη Σένγκεν. Όσο για τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, τις γιορτές θα τις περάσει μόνος του, με τη στενή του οικογένεια επίσης, τους γονείς και τον αδερφό του.

Πηγή: ΕΡΤ

