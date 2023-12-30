Δένδιας: Το 2024 έτος μετασχηματισμού για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Τους άξονες της επαναξιολόγησης της αμυντικής στρατηγικής της Ελλάδας αναπτύσσει με άρθρο του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» για τους στόχους και τις πολιτικές της κυβέρνησης το 2024 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρει το 2023 «ήταν ένα έτος με ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις», οι οποίες «καθιστούν αναγκαία μια συνολική επαναξιολόγηση της αμυντικής στρατηγικής της Ελλάδας, σε μια σειρά από τομείς».

«Η νέα και μεταρρυθμιστική προσέγγιση» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας διαμορφώνεται σε τέσσερις άξονες και συγκεκριμένα στην επικαιροποίηση της πολιτικής εθνικής ασφάλειας, την ενίσχυση της αμυντικής διπλωματίας, την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων, την αναζωογόνηση της αμυντικής βιομηχανίας με ενίσχυση καινοτομίας και ανάπτυξη τεχνολογίας καθώς και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών και τις αλλαγές στη θητεία.

Αναλυτικότερα, ο κ. Δένδιας τονίζει ότι «η επικαιροποιημένη πολιτική εθνικής ασφάλειας εστιάζει μεταξύ άλλων, σε συνδυασμό και με τα διδάγματα των σύγχρονων συγκρούσεων, στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις αναδυόμενες απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι απειλές κατά πληροφοριακών συστημάτων».

Για την αμυντική διπλωματία, επισημαίνει ότι «αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ενίσχυσης της ασφάλειας της χώρας, μέσω της διεύρυνσης των συμμαχιών και αμυντικών συνεργασιών της», ενώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα, εξηγεί ότι «η απρόσκοπτη υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι ένας από τους μεγάλους στόχους του 2024».

«Η απόκτηση φρεγατών FDI και αεροσκαφών Rafale, όπως και ο εκσυγχρονισμός των F-16, αναβαθμίζει τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας» προσθέτει.

Για την αναζωογόνηση της αμυντικής βιομηχανίας, την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανάπτυξης τεχνολογίας, χαρακτηρίζει το 2024 «έτος μετασχηματισμού για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, με την ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτομίας».

«Το Κέντρο θα επικεντρωθεί στην κινητοποίηση πόρων και διεθνών συνεργασιών για την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης τεχνολογίας. Από την προσπάθεια συνολικής αναζωογόνησης της αμυντικής βιομηχανίας δεν θα μπορούσε να λείπει η προσπάθεια εξυγίανσης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, η εποπτεία της οποίας πέρασε ήδη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας» συμπληρώνει ο κ. Δένδιας.

Τέλος, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών και τις αλλαγές στη θητεία, ανέφερε ότι «στις πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας ζωής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, υλοποιούμε την κατασκευή 1.400 κατοικιών, με έμφαση σε περιοχές υψηλού κόστους διαβίωσης, όπως τα νησιά του Αιγαίου.

Για το πρόγραμμα «Θητεία - Ευκαιρία» για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των οπλιτών θητείας, τονίζει ότι «περιλαμβάνει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και την πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση των στρατεύσιμων, σε ειδικότητες που θα τους βοηθήσουν στην εξεύρεση εργασίας μετά τη θητεία τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

