Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα έψαλε στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, το πρωί του Σαββάτου 30 Δεκέμβρη, στην έδρα της ΚΕ στον Περισσό, η παιδική χορωδία της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη συνέχεια έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καλημέρα σε όλους και όλες, εκ μέρους της ΚΕ του ΚΚΕ χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Θέλουμε να εκφράσουμε με αφορμή τη σημερινή μέρα για μία ακόμα φορά την αλληλεγγύη μας προς τον σκληρά δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό, που ιδιαίτερα τους δύο τελευταίους μήνες δολοφονείται από ένα κράτος-δολοφόνο, με τη σύμφωνη γνώμη των συμμάχων του, του κράτους-δολοφόνου δηλαδή του Ισραήλ, με ευθύνη των ΗΠΑ και άλλων ισχυρών καπιταλιστικών κρατών της ΕΕ, γι’ αυτό και ο ελληνικός λαός, η ελληνική νεολαία βρίσκεται στους δρόμους του αγώνα. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το μακελειό και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, όπου κάθε μέρα θρηνούμε αθώα παιδιά, γυναίκες, υπέργηρους ανθρώπους, αμάχους σε τελευταία ανάλυση, να γίνονται θύματα των βομβαρδισμών και αυτού του ολοκαυτώματος που δημιουργεί το κράτος του Ισραήλ.

Θα είμαστε στο πλευρό σας, αυτή την υπόσχεση θέλουμε να δώσουμε τώρα που τελειώνει ο παλιός ο χρόνος, το 2023 και έρχεται ένας καινούργιος χρόνος. Να είναι πιο ευτυχισμένο το 2024, με ειρήνη στην περιοχή, με ειρήνη στην Παλαιστίνη, ειρήνη στον κόσμο, με νέους δυναμικούς αγώνες, με την αλληλεγγύη και την κοινή δράση των λαών ενάντια στον εχθρό, τον ιμπεριαλισμό, στον καπιταλισμό, σε όλους αυτούς που δολοφονούν τις ζωές μας, που δολοφονούν τα παιδιά μας. Καλή χρονιά να έχουμε! Λευτεριά στην Παλαιστίνη!».

Στο τέλος, προσφέρθηκαν δώρα στα παιδιά της χορωδίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.