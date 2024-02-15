Συνάντηση Δένδια - Γκιουλέρ στην τελετή υπογραφής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Sky Shield

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Τούρκος ομόλογός του, Γιασάρ Γκιουλέρ, συμμετείχαν στην τελετή υπογραφής της Επιστολής Προθέσεων για τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Sky Shield (ESSI), που έλαβε χώρα στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.

Στο περιθώριο της Συνόδου ΥΠΑΜ συναντήθηκα με τον Τούρκο ομόλογό μου Yasar Guler. Συζητήσαμε για την ανάγκη διατήρησης κλίματος ύφεσης και αποφυγής οποιωνδήποτε ενεργειών που μπορούν να το διαταράξουν, ανέφερε σε ανάρτησή του σην πλατφόρμα X, ο Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας στην πλατφόρμα Χ σημειώνεται ότι ο Γιασάρ Γκιουλέρ και ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, υπέγραψαν τη συμφωνία στην τελετή που διοργάνωσε ο ομόλογός τους της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (The European Sky Shield Initiative-ESSI) Niyet Mektubuna Türkiye ve Yunanistan’ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi İmza Töreni” sonrasında Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile kısa bir görüşme… pic.twitter.com/VqNiQh97tR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2024

Ο Τούρκος υπουργός δήλωσε κατά την τελετή υπογραφής: «Η πρωτοβουλία αυτή, υπό την ηγεσία της Γερμανίας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα και προς την εκπλήρωση των απαιτήσεων του ΝΑΤΟ, παράλληλα με τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της ενσωμάτωσης των συμμάχων. Ως Τουρκία, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε σε αυτή την πρωτοβουλία με το ευρύ φάσμα των εθνικών μας δυνατοτήτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γερμανία για τον συντονιστικό της ρόλο σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Θα χαρούμε να εργαστούμε μαζί σας σε αυτήν την πρωτοβουλία που υπηρετεί τη συλλογική άμυνα».

Πηγή: skai.gr

