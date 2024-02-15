Ξεκίνησε σήμερα η άσκηση επί χάρτου "ΜΙΝΩΑΣ" του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ με σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή, ενώ τον Απρίλιο θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη η άσκηση πεδίου πλήρους ανάπτυξης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου μεγάλου σεισμού και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων στο νησί.

Η διεξαγωγή της άσκησης «ΜΙΝΩΑΣ», αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο για τον έλεγχο της ικανότητας του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε Τοπικό, Περιφερειακό και Κεντρικό Επίπεδο, έτσι ώστε ο κρατικός μηχανισμός να μπορεί να διαχειριστεί έναν ισχυρό σεισμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ακολουθεί η εισήγηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, στην έναρξη της άσκησης:

«Είναι μια άσκηση που αποφασίσαμε μετά από εντολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να υλοποιήσουμε καταρχάς φέτος στην Κρήτη- γιατί η Κρήτη είναι γνωστό ότι είναι μια σεισμογενής περιοχή, έχει κατολισθήσεις, έχει φυσικά φαινόμενα και είναι και νησί, άρα είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση, επομένως είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να προχωρήσουμε σε μια άσκηση η οποία θα είναι ρεαλιστική.

Δεν θα είναι από τις τυπικές ασκήσεις οι οποίες ενδεχομένως έχουν γίνει στο παρελθόν που όλα πάνε καλά, αλλά μια άσκηση με σενάρια πολύ δύσκολα, με την οποία ουσιαστικά θα μετρήσουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου σεισμού. Πλέον, από εδώ και πέρα, κάθε χρόνο και σε διαφορετική περιοχή της Ελλάδας θα υλοποιείται μια τέτοια ανάλογη άσκηση η οποία θα αφορά τη συλλειτουργία και την αντίδραση στο φαινόμενο όλου του κρατικού μηχανισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

Η άσκηση είναι επί χάρτου καταρχάς. Μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Απριλίου, θα γίνει επί του πεδίου στην Κρήτη και θα εμπλέκει τους πάντες: Το Υπουργείο Παιδείας με τα σχολεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις δυνάμεις της, τις τουριστικές επιχειρήσεις, το Υπουργείο Τουρισμού που ένα μεγάλο θέμα για μας, καθώς η τουριστική περίοδος στην Κρήτη που ξεκινάει πολύ νωρίς και τελειώνει πολύ αργά, φέρνει μεγάλα εισοδήματα και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Θα εμπλέξει όλες τις μάχιμες μονάδες που υπάρχουν στο νησί, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, φυσικά την Πυροσβεστική, την Ελληνική Αστυνομία, εθελοντές. Ό,τι υπάρχει και περιλαμβάνει το σύνολο της κρατικής μηχανής θα εμπλακεί στη συγκεκριμένη άσκηση.

Ποια είναι η εμπειρία μας στο παρελθόν από μεγάλους, δύσκολους σεισμούς που είχαμε στη χώρα; Δυστυχώς, μια πολύ δύσκολη εμπειρία. Πέφτουν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ μας ακόμα και σε πολύ υψηλά επίπεδα της κρατικής μηχανής. Πέφτουν οι σηματοδότες στις μεγάλες πόλεις και δεν λειτουργούν, δημιουργείται κυκλοφοριακό χάος, υπάρχει πανικός και σύγχυση. Δεν υπάρχει ένα κανάλι επικοινωνίας τέτοιο που να μπορεί να συγκροτήσει τον κρατικό μηχανισμό, πολλές φορές υπήρχε μια δυστοκία ή δυσλειτουργία ποια είναι τα πρωτόκολλα, πού πάνε οι υπηρεσιακοί παράγοντες, πώς λειτουργούν όλοι μεταξύ τους, πώς συλλέγεται η πληροφορία - πάρα πολύ σημαντικό στην πρώτη φάση ενός τέτοιου μεγάλου κρίσιμου γεγονότος. Όλα αυτά προσπαθούμε - επειδή πιστεύουμε στην πρόληψη, πιστεύουμε στην οργάνωση και πιστεύουμε στις επαναλαμβανόμενες ασκήσεις- να τα οργανώσουμε στην πράξη, στο πεδίο και μετά κύριε Καθηγητά (σ.σ. Κώστα Συνολάκη) και κ. Λέκκα να έχουμε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτής της άσκησης, για να δούμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι».

