Επιστολή Κασσελάκη σε βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ για τον γάμο ομοφύλων: Σας καλώ να πείτε ένα δυνατό «ναι»

Με επιστολή του προς του βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης τους καλεί να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο, κάνοντας λόγο για στάση «περηφάνιας, αξιοπρέπειας, συμπερίληψης».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε χθες πως «θα υπάρξουν συνέπειες» για όποιον δεν υπερψηφίσει το νομοσχέδιο.

Ολόκληρη η επιστολή του Στέφανου Κασσελάκη:

Σήμερα ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο που είναι ατελές μεν, πηγαίνει όμως την κοινωνία μας ένα μεγάλο βήμα μπροστά.

Ένα νομοσχέδιο που, χωρίς το σύμφωνο συμβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς τους αγώνες μας για ορατότητα, δε θα είχε έρθει ποτέ.

Σκεφτείτε όλους τους συνανθρώπους σας που το νομοσχέδιο αυτό τους αφορά προσωπικά σαν αδέρφια σας, σαν παιδιά σας. Έχουν -έχουμε- δικαίωμα. Είμαστε πολίτες. Είμαστε κομμάτι ισότιμο της ελληνικής κοινωνίας.

Η καταψήφιση είναι για την ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ.

Η αποχή είναι για τους Βορίδηδες αυτού του τόπου.

Μας χωρίζει ηθική και αξιακή άβυσσος από αυτούς.

Σας καλώ σήμερα στη Βουλή να πείτε ένα δυνατό «ναι» περηφάνιας, αξιοπρέπειας, συμπερίληψης.

Αν όχι ο ΣΥΡΙΖΑ των δικαιωμάτων, τότε ποιος;

Αν όχι εμείς οι προοδευτικοί άνθρωποι αυτού του τόπου, τότε ποιοι;



