Του Αντώνη Αντζολέτου

Γιατί ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε στον ΑΝΤ1 για αποστασία; Αυτό που «καίει» την ηγεσία είναι το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινοβουλευτικής ομάδας από την πλευρά των «6+6» με τη βοήθεια του Ευκλείδη Τσακαλώτου και της Πέτης Πέρκα. Η «Ομπρέλα» περιμένει την «ομάδα Αχτσιόγλου» να συναντηθούν εκτός ΣΥΡΙΖΑ που έχει μείνει ήδη με 45 βουλευτές. Πιθανή αφαίρεση τουλάχιστον άλλων 10 θα μειώσει σημαντικά τη δύναμη του κόμματος φτάνοντας σχεδόν στα επίπεδα του ΠΑΣΟΚ (32). Σε αυτή την περίπτωση τίποτα δεν θα θυμίζει πια πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση αφού ήδη στην τελευταία μέτρηση που πραγματοποίησε η Opinion Poll για λογαριασμό του ACTION 24 πέρασε στην τρίτη θέση.

Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην αυριανή συνεδρίαση της ομάδας των «6+6». Μια μεγάλη διαδικτυακή συζήτηση περίπου 1.000 μελών της Κουμουνδούρου που υποστήριξαν την Έφη Αχτσιόγλου στις εσωκομματικές εκλογές. Οι ζυμώσεις είναι πολλές τις τελευταίες ώρες και «λευκός καπνός» σε σχέση με τις τελικές αποφάσεις δεν έχει βγει. Όσοι ζητούν άμεση αποχώρηση από το κόμμα συγκρατούνται από τους πιο ψύχραιμους που προκρίνουν σαν λύση να περιμένουν τη συνεδρίαση της επόμενης Κεντρικής Επιτροπής στις αρχές Δεκεμβρίου. Αυτό που τους δεσμεύει να μην μείνουν άπραγοι είναι το πολύ σκληρό κείμενο που είχαν καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του προηγούμενου Σαββατοκύριακου. Ήταν άκρως επικριτικό απέναντι στη νέα ηγεσία και τον Στέφανο Κασσελάκη. Ακόμα και αν δεν υπάρξει μαζική αποχώρηση, αυτό θα είναι για λίγο, εκτιμούν στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Το «γυαλί έχει σπάσει» και δεν ξανακολλάει στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και η νεολαία του κόμματος ενεργοποιείται.

Οι διαφορετικές «ψυχές» που υπάρχουν μέσα στο κόμμα φάνηκε και από την πορεία του Πολυτεχνείου. Με το μπλοκ του Δικτύου - Προοδευτικών Αριστερών Φοιτητών συμμετείχαν στην την 50η επέτειο η Έφη Αχτσιόγλου και ο Αλέξης Χαρίτσης. Οι δύο βουλευτές μαζί με μέλη των «6+6» δεν βρέθηκαν στο επίσημο μπλοκ του κόμματος όπου συμμετείχε από τα Χαυτεία στην οδό Σταδίου και ο Στέφανος Κασσελάκης. Ο πρόεδρος έμεινε για πολύ λίγο στην πορεία. Ξεχωριστή ομάδα συγκρότησαν τα μέλη της «Ομπρέλας» που έχουν ήδη εγκαταλείψει την Κουμουνδούρου.

Την εβδομάδα που πέρασε οι αποχωρήσεις ήταν μαζικές από νομαρχιακές επιτροπές σε όλη την Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ «αδειάζει» από την αριστερή του πτέρυγα και δεν είναι μόνο στελέχη της «Ομπρέλας» που φεύγουν. Η ευρωομάδα μετρά μετά τον Στέλιο Κούλογλου άλλη μια απώλεια αυτή του Πέτρου Κόκκαλη ο οποίος σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να δημιουργήσει το κόμμα της «Πράσινης Αριστεράς». Η αξιωματική αντιπολίτευση φυλλορροεί και αυτή την κατάσταση επιχείρησε να αναστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας με τις παρεμβάσεις του οι οποίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν έτσι απλά.

Πηγή: skai.gr

