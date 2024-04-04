Τα ονόματα άλλων δεκατριών υποψήφιων ευρωβουλευτών του κόμματος των Δημοκρατών ανακοίνωσε ο πρόεδρος του, Ανδρέας Λοβέρδος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος, πρόκειται για ανθρώπους από την κοινωνία, με διαφορετικά επαγγέλματα, από διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Όλους τους ενώνει κατά τον Πρόεδρο του κόμματος “η αγάπη για την πατρίδα, η κοινή λογική και η μετριοπάθεια”.

Υπενθυμίζεται ότι πριν δύο μέρες είχαν ανακοινωθεί δεκατέσσερις υποψήφιοι ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και τα σαράντα δύο ονόματα που έχουν επιλεγεί να είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές με το κόμμα Δημοκράτες-Ανδρέας Λοβέρδος.

Ακολουθούν τα ονόματα και τα βιογραφικά των δεκατριών υποψηφίων που ανακοινώθηκαν σήμερα:



1. Απόστολος Αβδελάς

Γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1956 και δραστηριοποιείται στο χώρο της δημοσιογραφίας εδώ και 40 συναπτά έτη. Παντρεμένος με την Σοφία Τερζανίδου πρώην στέλεχος της Eurobank και κόρη του Χρήστου Τερζανίδη, θρυλικού βετεράνου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Είναι πατέρας τριών παιδιών, του Κωνσταντίνου, πτυχιούχου Πολιτικών Επιστημών της Νομικής ΑΠΘ και των διδύμων Άννας και Χριστίνας απόφοιτες και οι δύο της Θεολογικής σχολής του ΑΠΘ. Τα πρώτα δημοσιογραφικά του βήματα τα έκανε στην ηλικία των εικοσιτεσσάρων στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη και συνέχισε στο κρατικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Το 1996 οι δημοσιογραφικοί δρόμοι τον οδηγούν στον «Αγγελιοφόρο» όπου εργάστηκε για 15 ολόκληρα χρόνια υπηρετώντας την με ήθος, εγκυρότητα και καθαρή δημοσιογραφική συνείδηση. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 εκλέγεται για πρώτη φορά Βουλευτής Α'.



2. Χαράλαμπος Αηδονόπουλος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι Χειρουργός- Ουρολόγος , Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

2012-2018 Πρόεδρος Ουρολογικής Εταιρείας Β.Ε.

2003-σήμερα Αντιπρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου.

2014-2019 Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής Π.Κ.Μακεδονίας

2019 Υποψήφιος Δήμαρχος (‘‘Συνέργεια, πρώτα η πόλη μας’’)

Σεπτέμβριος 2019-Ιανουάριος 2022 Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Ιανουάριος 2022 -σήμερα Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού και Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Δημοτικών Κοινοτήτων και Κ.Ε.Π

Φεβρουάριος 2022- σήμερα Συντονιστής Διαχείρισης COVID19

1998-2002 Εθνικός Συντονιστής των Interreg llc, Life και Euromed

1999-2000 Κέντρα Πρόληψης ‘‘Σείριος’’ και Αγιορειτική Εστία

2004-2022 Δημιούργησα τις Δράσεις ‘‘Δευκαλίων’’, ‘‘Πολιτισμός για Όλους’’, ‘‘Αθλητισμός με ουσία χωρίς ουσίες’’ και ‘‘ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΙΣΟΤΙΜΑ’’.

1992-σήμερα Ιατρικές Υπηρεσίες στο σύνολο των Μοναχών του Αγίου Όρους

Μέλος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών.

3. Απόστολος Βλάχος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967. Αποφοίτησε από το ΑΠΘ με ειδικότητα Οικονομολόγου, απέκτησε μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Strathclyde University της Σκωτίας και ειδικεύτηκε ως DPO, ως ειδικός κατά ISO31000, ISO27001 και είναι μέλος του Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Είναι ιδιοκτήτης τριών μικρών επιχειρήσεων, διαθέτει πλούσια εμπειρία στην διοίκηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων και ιδιαίτερα σε θέματα Εμπορικής Ανάπτυξης, Σύστασης Συστημάτων Ανακύκλωσης, υπηρεσιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Εσωτερικού Ελέγχου. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ενώ η ενεργός συμμετοχή του στην πολιτική ξεκίνησε από τα νεανικά του χρόνια ως μέλος της ΠΑΣΠ και αργότερα του ΠΑΣΟΚ. Είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελετών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέλος των Δημοκρατών και υπεύθυνος του τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Είναι μόνιμος κάτοικος Ανοίξεως Αττικής και παντρεμένος με τρία παιδιά.



4. Γιάννης Βούρος

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Νέα Φιλαδέλφεια. Κατάγεται από τη Χίο και την Καβάλα. Αριστούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, πτυχιούχος Δημοσιογραφίας και της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Υπήρξε αθλητής στίβου της ΑΕΚ και παίκτης στα ερασιτεχνικά τμήματα της ποδοσφαιρικής της ομάδας. Πρωταγωνιστεί επί σειρά ετών στην τηλεόραση και ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός έχει υπηρετήσει όλα τα είδη θεάτρου. Ιδρυτικό μέλος του φορέα «Το εργαστήρι» για άτομα με νοητική υστέρηση, υποστηρικτής του ιδρύματος «ΜDA Hellas» για άτομα με νευρομυικές παθήσεις και χορηγός του Σωματείου Κοινωνικής Ευθύνης για παιδιά και νέους με αναπηρίες. Διετέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής την περίοδο 2009-2012 και Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Το 2013-2015 διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τον Ιούνιο του 2019, εκλέχθηκε Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.



5. Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα

Χειρουργός-Γυναικολόγος- Mαστολόγος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών,

Εθνικός Εκπρόσωπος Ελλάδος στην ECIBC της Ε.Ε. για τη σύνταξη νέων Ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων οδηγιών στη διάγνωση, στο screening και θεραπεία του καρκίνου του μαστού (2014-σήμερα).

Εκπρόσωπος του ΠΙΣ στη UEMS για τις ανάγκες στη χειρουργική του καρκίνου του μαστού (2015-σήμερα)

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας (1994-σήμερα)

Ιδρυτής και Διευθυντής Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας υπό την Αιγίδα της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας & Υπουργείου Υγείας (2009 -σήμερα)

Πραγματογνώμων στα Δικαστήρια Αθηνών στην ειδικότητά της (2015-σήμερα)

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη, είναι αυτοδημιούργητη, σπούδασε Ιατρική εργαζόμενη.



6. Αιμιλία Κακαβάνη

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Οι γονείς της είναι καθηγητές με πλούσια εργασιακή και κοινωνική δράση. Μεγάλωσε στο Αίγιο Αχαΐας, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές και επιμορφώσεις σε Αγγλία, Γαλλία και Ελβετία. Έχοντας πάνω από 25 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς σε διάφορους τομείς, όπως οικονομικά, μάρκετινγκ, ναυτιλία, και ξενοδοχειακό κλάδο, έχει αναπτύξει ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, στρατηγική σκέψη και κατανόηση των παγκόσμιων οικονομικών θεμάτων. Είναι πιστοποιημένη life coach. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Εστιάζει στην εκπαίδευση, την υγεία, την καινοτομία και την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας και θα εργαστεί για μια ισχυρή θέση της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη.



7. Γεωργία Λαμπράκη

Η Γεωργία Λαμπράκη είναι 44 ετών και κατάγεται από την Ιεράπετρα Κρήτης. Είναι Οικονομική Αναλύτρια με μεταπτυχιακό στο International Marketing. Το 2003 αποφοίτησε από τη σχολή Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Ηρακλείου Κρήτης. Το 2005 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο International Marketing (University of the West of Scotland). Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της χρηματοοικονομικής & επιχειρηματικής ανάλυσης, του οικονομικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης επιχειρηματικών καινοτόμων λύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα τελευταία 10 χρόνια ζει και εργάζεται στη Γερμανία. Είναι παντρεμένη και μητέρα 2 παιδιών.



8. Ελένη Μαθιοπούλου

Κατάγεται από την Αρκαδία και ζει στην Αθήνα. Είναι εκπαιδευτικός, πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Εργάστηκε επί σειρά σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, σε ιδιόκτητο Κέντρο Γλωσσών και στη συνέχεια ως εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Υπηρέτησε στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας και συμμετείχε σε επιστημονικές ομάδες για τη σύνταξη συγκριτικών μελετών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκπαίδευσης «EURYDICE» και του Ευρωπαϊκού Φορέα Ειδικής Αγωγής. Ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συμμετείχε στο Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας ως εξετάστρια, στην εκπόνηση ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS καθώς και στην υλοποίηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μιλάει Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά.

9. Βασιλική Μανωλάκη

Γεννήθηκε στα Χανιά, ζει δε και εργάζεται στην Ρόδο. Απόφοιτος του Ε.Κ.Π.Α. από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών–Δημόσιας Διοίκησης. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου από το τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διετέλεσε Σύμβουλος Εργασίας και Σύμβουλος EURES για τα Δωδεκάνησα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (∆ΥΠΑ) από το 2003 ως το 2014. Από το 2015 ως το 2020 εκπόνησε σειρά Ερευνών Γεωπολιτικού-Γεωστρατηγικού περιεχομένου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεργάτης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και ∆ιά Βίου μάθησης «ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς ΑΕ. Επιχειρηματίας Τουρισμού σε οικογενειακές επιχειρήσεις από το 1990. Τίμησε την Ελληνική Σημαία δύο φορές ως Πρώτη Πανευρωπαϊκή και Πρώτη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.

10. Στυλιανός Μουζακίτης

Γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Τελείωσε τις βασικές βαθμίδες της εκπαίδευσής του στην Πάρο και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο τμήμα «Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων». Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην «Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας». Εργάστηκε στον Ιδιωτικό Τομέα, μεταξύ άλλων ως Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Αγρότης έως το 2013. Από το 2014 μέχρι σήμερα εργάζεται ως Δημόσιος Υπάλληλος. Δραστήριος πολίτης που λαμβάνει ενεργό μέρος σε επιτροπές όπως «ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ» και «ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ». Του αρέσει η ιστιοπλοΐα, είναι αθλητής ΑΜΕΑ και περήφανο μέλος των LGBTQIA + .

11. Παντελής Περιβολάρης

Βραβευμένος δημοσιογράφος με καριέρα για περισσότερα από 30 χρόνια στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Επιστήμων του Ελληνικού Πολιτισμού, με μεταπτυχιακές σπουδές στη νεότερη και σύγχρονη πολιτική, ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία και υποψήφιος διδάκτορας στις μεσογειακές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές σχέσεις. Συγγραφέας, εν ενεργεία αθλητής του μπάσκετ, παντρεμένος με δύο παιδιά και με μία υιοθετημένη αδέσποτη σκυλίτσα. Γεννημένος στις ΗΠΑ το 1973, έχει μεγαλώσει στην Αθήνα. Υπήρξε υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια Καστοριάς με το ΠΑΣΟΚ. Έχει τιμηθεί στις ΗΠΑ για την προσφορά του στον αθλητισμό. Η ιστορική, επιστημονική του μελέτη, Η «Αλλαγή» και η αλλαγή στο Κυπριακό, Ανδρέας Παπανδρέου και Κύπρος 1981-1989 συγκέντρωσε πολύ θερμά σχόλια από ακαδημαϊκούς, πολιτικούς όλων των πολιτικών παρατάξεων και Κυπρίους αξιωματούχους.

12. Ιωάννα Πετούση

Γεννημένη στις Σέρρες και μεγαλωμένη σε οικογένεια στρατιωτικού. Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Ιατρικής και Οδοντιατρικής Ιασίου της Ρουμανίας και με εξειδίκευση στη Γενική Στοματολογία. Τα τελευταία 26 χρόνια διατηρώ ιδιωτικό Οδοντιατρείο στον Πειραιά και κατοικώ στον Άλιμο. Είμαι επίσης Επιστημονικός Συνεργάτης σε Γενική Ιδιωτική Κλινική του Πειραιά και στην εταιρία παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, SOS Ιατροί ΑΕ. Έχω συμμετάσχει σε εθελοντικές Οδοντιατρικές δράσεις και σε πολυάριθμα σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενεργό μέλος των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ με καθήκοντα Συντονίστριας του Τομέα Υγείας. Μιλάω Αγγλικά και Ρουμάνικα. Στόχος μου είναι η ουσιαστική συμβολή μου στο όραμα μίας ανανεωμένης Ευρώπης με ενεργούς και αποτελεσματικούς Έλληνες αντιπροσώπους.

13. Παναγιώτης Σαραντέας

2022-σήμερα, Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, PhD Φιλοσοφίας, Κατεύθυνση – Ηθική της Τεχνολογίας. 2022-2023, Βοηθός διδασκαλίας: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Ηθική Δεδομένα και Τεχνολογία, Σύγκρουση Ιδεών. 2023, Βοηθός Έρευνας: National Science Foundation grant – Ηθική της Προγνωστικής Αστυνόμευσης. 2017-2020, Πανεπιστήμιο του St Andrews, Σκοτία, St Andrews and Stirling Philosophy Graduate Program (SASP), M.Phil. Φιλοσοφία. 2019-2020, Πανεπιστήμιο Fribourg, Ελβετία, Φιλοσοφία, Εαρινό Εξάμηνο, (Ελβετικό-Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας). 2013-2017, Πανεπιστήμιο του Stirling, Σκοτία, B.A. (Hons.) Φιλοσοφία. 2015-2016, Πανεπιστήμιο Lingnan, Hong Kong SAR, Philosophy, Spring Semester, (Διεθνής Ανταλλαγή).

