Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία Τσιάπας, στο νότιο Μεξικό, σε επίθεση εναντίον υποψηφίου στις δημοτικές εκλογές, που είναι σώος, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η επίθεση έγινε την Παρασκευή και είχε στόχο τον Χουάν Γκόμες Μοράλες, υποψήφιο του τοπικού κόμματος Chiapas Unidos, στην Μπενεμέριτο δε λας Αμέρικας, πόλη περίπου 17.000 κατοίκων στα σύνορα με τη Γουατεμάλα.

Το ένα από τα θύματα ήταν γιος του υποψήφιου, το άλλο υποψήφιος για θέση δημοτικού συμβούλου, σύμφωνα με το κόμμα Τσιάπας Ουνίδος.

Ataque armado a caravana de candidato en #Chiapas; murió su hijo y un aspirante a regidor

Conrado Cifuentes, dirigente estatal del partido Chiapas Unidos, informó que como parte de su campaña, regresaba de una comunidad cuando su comitiva fue emboscada.https://t.co/nS4glHvQ1o — Abenamar López (@abenamar) May 5, 2024

Ο αρχηγός του κόμματος, ο Κονράντο Σιφουέντες, διευκρίνισε πως ο κ. Γκόμες Μοράλες είναι σώος και οδηγήθηκε σε ασφαλή τοποθεσία.

Η Μπενεμέριτο δε λας Αμέρικας έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε θέατρο κύματος βίας που συνδέεται με τη σύγκρουση μεταξύ συμμοριών για τον έλεγχο της περιοχής.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό από την 23η Σεπτεμβρίου, όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίες ενόψει των γενικών εκλογών της 2ης Ιουνίου, σύμφωνα με έκθεση για την προεκλογική βία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Data Cívica.

Το Μεξικό ετοιμάζεται να διεξαγάγει τις εκλογές με το μεγαλύτερο μέγεθος στην ιστορία της χώρας: ταυτόχρονα θα εκλεγούν η ή ο πρόεδρος, βουλευτές, γερουσιαστές, εννέα από τους 32 κυβερνήτες πολιτειών (συμπεριλαμβανομένου του ομοσπονδιακού διαμερίσματος, δηλαδή της πόλης του Μεξικού), και τοπικοί αιρετοί. Συνολικά κρίνονται, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 20.000 θέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

