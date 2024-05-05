Τη 212η ημέρα του πολέμου, αναμένεται να ξαναρχίσουν σε λίγες ώρες σήμερα στο Κάιρο οι συνομιλίες για την ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, με φόντο την ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ των εμπολέμων για παρεμπόδιση της συμφωνίας.

Επί του πεδίου, αναφέρθηκαν νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως στον νότο, στη Ράφα, με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς να κάνει λόγο για 32 νεκρούς μέσα σε 24 ώρες.

Ενώ, κάπου επτά μήνες αφότου ξέσπασε η ένοπλη σύρραξη, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, η διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ), η Σίντι Μακέιν, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου διότι πλέον η βόρεια Λωρίδα της Γάζας πλήττεται από «πραγματικός λιμό», που εξαπλώνεται προς τον νότο.

Χθες, αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον Χαλίλ αλ Χάγια είχε έναν πρώτο γύρο επαφών με τους μεσολαβητές, που περιμένουν την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ωστόσο δεν υπήρξε «καμιά εξέλιξη», ανέφερε εκπρόσωπος της Χαμάς, κινήματος στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος είπε, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, πως μόνο αν υπάρξουν απτές ενδείξεις προόδου ισραηλινή αντιπροσωπεία υπό τον Δαυίδ Μπαρνέα, τον επικεφαλής της Μοσάντ —της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών— θα πάει στο Κάιρο.

Κατ’ αυτόν, «πρέπει να αναμένονται μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε αληθινή συμφωνία».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ο διευθυντής της CIA, ο Γουίλιαμ Μπερνς, βρίσκεται στο Κάιρο.

Την επομένη της κατηγορίας της Χαμάς πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εμποδίζει οποιαδήποτε πιθανότητα συμφωνίας επιμένοντας πως θα διατάξει επίθεση στη Ράφα, ισραηλινός αξιωματούχος κατηγόρησε με τη σειρά του τη Χαμάς πως εμποδίζει οποιαδήποτε πιθανότητα συμφωνίας επιμένοντας στην αξίωσή της για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Η πρόταση των μεσολαβητών (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ), που υποβλήθηκε στη Χαμάς στα τέλη Απριλίου, προβλέπει κατάπαυση του πυρός 40 ημερών, απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και σε αντάλλαγμα παλαιστίνιων φυλακισμένων.

«Εσύ είσαι που υπονομεύεις κάθε συμφωνία»

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι η Χαμάς «εμποδίζει κάθε πιθανότητα» κατάπαυσης του πυρός επιμένοντας να απαιτεί οριστικό τέλος του πολέμου.

Στέλεχος της Χαμάς επαναλάμβανε νωρίτερα ότι το κίνημα «δεν θα αποδεχθεί επ’ ουδενί συμφωνία που δεν θα προβλέπει ρητώς τερματισμό του πολέμου».

«Οι πληροφορίες μας επιβεβαιώνουν ότι ο (ισραηλινός πρωθυπουργός) Νετανιάχου φρενάρει προσωπικά την επίτευξη συμφωνίας εξαιτίας προσωπικών υπολογισμών», πρόσθεσε το στέλεχος της Χαμάς.

Προχθές Παρασκευή, η Χαμάς ανακοίνωνε πως η αντιπροσωπεία της πάει στο Κάιρο με «ανοικτό πνεύμα», επιμένοντας ωστόσο στις πάγιες απαιτήσεις της: στον «πλήρη τερματισμό της επίθεσης» του Ισραήλ και στην «απόσυρση» του ισραηλινού στρατού από τον θύλακο.

Το Ισραήλ απορρίπτει τους όρους αυτούς της Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, κι έχει ορκιστεί να «αφανίσει» μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Εκείνη την ημέρα, έφοδος άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ενόπλων οργανώσεων σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας στοίχισε τη ζωή σε 1.170 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με απολογισμό βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, 128 από αυτούς παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, όμως τουλάχιστον οι 35 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει έκτοτε το Ισραήλ σε αντίποινα στον παλαιστινιακό θύλακο, από τον αέρα, από τη θάλασσα και στη γη, έχουν στοιχίσει μέχρι τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 34.654 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Χθες βράδυ χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους συγγενείς ομήρων, διαδήλωσαν για ακόμη μια φορά στο Τελ Αβίβ για να απαιτήσουν από την κυβέρνηση Νετανιάχου να κλείσει συμφωνία για να γυρίσουν οι Ισραηλινοί που εξακολουθούν να κρατούνται από μαχητές της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας σπίτια τους.

Πανό με το πορτρέτο του κ. Νετανιάχου ανέγραφε το σύνθημα «εσύ είσαι που υπονομεύεις κάθε συμφωνία».

«Πέραν του αποδεκτού»

Ενώ οι προσπάθειες και οι εκκλήσεις για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός συνεχίζονται, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν σταματά να διατρανώνει την αποφασιστικότητά του να διατάξει χερσαία επίθεση στη Ράφα, κατ’ αυτόν το «τελευταίο» οχυρό της Χαμάς στον θύλακο.

«Θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο για να νικήσουμε, για να συντρίψουμε τον εχθρό μας, μη εξαιρουμένης της Ράφας», επανέλαβε κι αυτή την εβδομάδα. Η επιχείρηση θα γίνει, «με ή χωρίς συμφωνία» για κατάπαυση του πυρός, επέμεινε.

Για τον Χουσάμ Μπαντράν, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, οι απειλές του κ. Νετανιάχου για τη Ράφα «έχουν ξεκάθαρα στόχο να ακυρώσουν κάθε πιθανότητα συμφωνίας».

Ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ, εναντιώνεται δημόσια στην επίθεση στη Ράφα και ζητεί να καταρτιστεί «αξιόπιστο» σχέδιο για την προστασία των αμάχων

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μπλίνκεν είπε χθες πως δεν έχει παρουσιαστεί τέτοιο στην Ουάσιγκτον και προειδοποίησε πως με δεδομένο αυτό το στοιχείο, η επίθεση στη Ράφα δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τις ΗΠΑ, αφού θα προκαλούσε απώλειες πολύ «πέραν του αποδεκτού».

Η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία εξακολουθεί να υποβάλλεται σε εξαιρετικά αυστηρούς ελέγχους από το Ισραήλ, συνεχίζει να φθάνει με το σταγονόμετρο, την ώρα που όλος ο πληθυσμός του θυλάκου —2,4 εκατ. άνθρωποι— κινδυνεύει να υποστεί λιμό.

«Ο λιμός είναι παρών»

Η Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, είναι η βασική πύλη εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας που φθάνει από χερσαίες οδούς.

Αν εξαπολυθεί εκεί χερσαία επίθεση, θα καταφέρει «σκληρό πλήγμα στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας», προειδοποιεί το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

«Όταν ξεσπούν τέτοιου τύπου συρράξεις, με τόσα συναισθήματα, με τόσα πράγματα να γίνονται, έρχεται ο λιμός», τόνισε η διευθύντρια του ΠΕΠ του ΟΗΕ, η Σίντι Μακέιν, σε απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο NBC και προβλήθηκε προχθές Παρασκευή (η συνέντευξη θα μεταδοθεί ολόκληρη σήμερα). Στη Γάζα, «ο λιμός είναι παρών, είναι πραγματικός λιμός στον βορρά που εξαπλώνεται προς τον νότο», προειδοποίησε.

Ζήτησε για ακόμη μια φορά να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στον θύλακο και να προσφερθεί στο ΠΕΠ «ανεμπόδιστη πρόσβαση», προκειμένου «να μπούμε στη Γάζα» για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

