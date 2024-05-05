Η Ινδία δεν είναι ξενόφοβη, δήλωσε ο ινδός υπουργός Εξωτερικών της Σ. Τζαϊσανκάρ, απαντώντας σε σχόλιο του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα της Ασίας αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα επειδή αρνείται να υποδεχθεί μετανάστες.

«Καταρχήν, η οικονομία μας δεν βρίσκεται σε δυσκολία», είπε ο κ. Τζαϊσανκάρ σε δημοσιογράφους προχθές Παρασκευή (οι δηλώσεις του δημοσιεύθηκαν στον ινδικό Τύπο χθες Σάββατο).

Πέραν αυτού, «η Ινδία είναι αληθινά μοναδική χώρα. Θα έλεγα ακόμη ότι, στην πραγματικότητα, στην παγκόσμια ιστορία, είναι κοινωνία που ήταν πάντα πολύ ανοικτή... διάφορος κόσμος, από διάφορες κοινωνίες, έρχεται στην Ινδία», συνέχισε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Economic Times.

Η Ινδία συγκαταλέγεται στις χώρες η οικονομία των οποίων καταγράφει την ταχύτερη ανάπτυξη παγκοσμίως: επεκτάθηκε με ρυθμό 8,4% το τελευταίο τρίμηνο του 2023, κατά επίσημες στατιστικές.

Η εθνικιστική, ινδουιστική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι έχει κατηγορηθεί πως ασκεί πολιτική διακρίσεων σε βάρος των μουσουλμάνων, ιδίως εξαιτίας νέου νόμου για την υπηκοότητα που, σύμφωνα με επικριτές της, ίσως οδηγήσει στη στέρηση της υπηκοότητας μουσουλμάνων.

«Υπάρχει κόσμος που λέει ότι ένα εκατομμύριο μουσουλμάνοι θα χάσουν την υπηκοότητά τους. Και γιατί κανένας δεν τους ζητάει λογαριασμό; Διότι κανένας δεν έχασε την υπηκοότητά του», είπε ακόμα ο κ. Τζαϊσανκάρ.

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης —χωρίς κάμερες, ούτε μικρόφωνα μέσων ενημέρωσης— την Τετάρτη, ο κ. Μπάιντεν φάνηκε να βάζει στο ίδιο τσουβάλι συμμάχους της χώρας του (Ιαπωνία, Ινδία) και αντιπάλους της (Κίνα, Ρωσία), υποστηρίζοντας πως και οι τέσσερις μεγάλες οικονομίες αυτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της άρνησης των πολιτικών ηγεσιών τους να δεχθούν μετανάστες.

«Γιατί αντιμετωπίζει τόση στασιμότητα η Κίνα σε οικονομικό επίπεδο; Γιατί έχει προβλήματα η Ιαπωνία; Και η Ρωσία; Και η Ινδία; Επειδή είναι ξενόφοβες. Δεν θέλουν μετανάστες», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Η Ιαπωνία αντέδρασε δηκτικά χθες, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του κ. Μπάιντεν «λυπηρά» και λαθεμένα.

Ο Τζο Μπάιντεν προσπαθεί αφότου ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ να συσφίξει τις σχέσεις με συμμάχους της Αμερικής στην Ασία, ιδίως με το Τόκιο και με το Νέο Δελχί.

Παρέθεσε έτσι στην Ουάσιγκτον επίσημα δείπνα, ένδειξη ιδιαίτερης και σπάνιας διπλωματικής εύνοιας, στους πρωθυπουργούς της Ινδίας και της Ιαπωνίας, αντίστοιχα τον Ναρέντρα Μόντι και τον Φουμίο Κισίντα.

Ο Λευκός Οίκος έσπευσε να προσπαθήσει να αμβλύνει τις δηλώσεις του κ. Μπάιντεν.

Με τη δήλωσή του ήθελε απλώς να τονίζει «πως οι ΗΠΑ είναι χώρα μεταναστών», είπε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι.

