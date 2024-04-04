Από τα Χανιά ξεκίνησε την περιοδεία του στην Κρήτη ο Στέφανος Κασσελάκης

Από τα Χανιά ξεκίνησε την περιοδεία του στην Κρήτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

Ο κ. Κασσελάκης είχε συνάντηση με τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος, στην οποία τον συνόδευαν ο Παύλος Πολάκης και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Ο κ. Κασσελάκης έκανε λόγο για ένα κόμμα που δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και είναι συμπαγές.

«Τιμή και συγκίνηση να βρίσκομαι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου δίπλα στους ανθρώπους με τους οποίους αρχίσαμε το ταξίδι αυτό πριν από 6 μήνες. Πριν από την εκκίνηση της καμπάνιας μου βρέθηκα με τον Αλέξη Τσίπρα στα Χανιά, τότε που οι εποχές ήταν δύσκολες με προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα και θυμάμαι την αγάπη από τα Χανιά για το ΣΥΡΙΖΑ, την αγάπη από τον προοδευτικό κόσμο. Έχουμε περάσει από διάφορα στάδια, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναταχθεί και όπως διαπιστώνετε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.

Είναι πιο συμπαγής από ποτέ είναι ανανεωμένος στο ιδεολογικό του στίγμα, είναι ξεκάθαρος και αρχίζουμε την πορεία μας για τις ευρωεκλογές με μία καινοτόμα διαδικασία με τα προκριματικά ψηφοδέλτιά μας που άλλο κόμμα δεν τολμάει να κάνει.

Μόνο εμείς απευθυνόμαστε στα μέλη για να έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν και όχι ο πρόεδρος με την κλίκα του, ανθρώπους που θέλουν να τους εκπροσωπήσουν και σε επικράτεια και στις Βρυξέλλες. Μετά το φανταρικό μου ξεκινάμε από την Κρήτη» είπε ο κ. Κασσελάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

