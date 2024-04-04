Tην ανάγκη να στηριχθεί η Ουκρανία διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διακύβευση η βασική αξία πάνω στην οποία στηρίχθηκε όχι μόνο το ΝΑΤΟ αλλά και η παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, δηλαδή η πιστή εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, η πίστη στην τήρηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου των αρμόδιων υπουργών της Συμμαχίας.

Επίσης, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, σημείωσε ότι συζήτησαν «τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του ΝΑΤΟ, καθώς και ζητήματα τα οποία αφορούν στις σχέσεις των δύο χωρών και ιδιαιτέρως ενόψει της συνάντησης που θα έχουν οι δύο ηγέτες τον επόμενο μήνα στην Τουρκία».

Ειδικότερα, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε:

«Σήμερα είναι η 75η επέτειος της ίδρυσης του ΝΑΤΟ. Μία συμμαχία, η οποία στη διαδρομή της ιστορίας, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική για την παγκόσμια ασφάλεια και την ειρήνη. Είναι, όμως, σε μια περίοδο η επέτειος αυτή, στην οποία δυστυχώς βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές εχθροπραξίες, που δημιουργούν σημαντική ανασφάλεια στο παγκόσμιο στερέωμα. Ειδικότερα, το ζήτημα της Ουκρανίας αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να τύχει άμεσης διαχείρισης. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν τη δυνατότητα που έχουν να προσφέρουν βοήθεια στην Ουκρανία, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση, όπου η επιθετικότητα της Ρωσίας τείνει να μεγιστοποιηθεί. Για τον λόγο αυτό είχα συνάντηση εχθές κατ' ιδίαν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, όπου αξιολογήσαμε τις δυνατότητες που υπάρχουν έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική, χρήσιμη, αποτελεσματική βοήθεια προς την Ουκρανία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να στηριχθεί η Ουκρανία διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διακύβευση η βασική αξία πάνω στην οποία στηρίχθηκε όχι μόνο το ΝΑΤΟ αλλά και η παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, δηλαδή η πιστή εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, η πίστη στην τήρηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, καθώς επίσης και η καταπολέμηση οποιασδήποτε τάσης αναθεωρητισμού. Είχα, επίσης, εχθές την ευκαιρία να έχω συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό μου, με τον οποίο συζητήσαμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του ΝΑΤΟ, καθώς και ζητήματα τα οποία αφορούν στις σχέσεις των δύο χωρών και ιδιαιτέρως ενόψει της συνάντησης που θα έχουν οι δύο ηγέτες τον επόμενο μήνα στην Τουρκία».

