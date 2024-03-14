Στην προσεχή ελληνοτουρκική συνάντηση στην Αθήνα για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που προγραμματίζεται για τις 22 Απριλίου, αναφέρθηκαν πηγές του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας.

Κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των αμυντικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας, αρχιπλοίαρχο Ζεκί 'Ακτουρκ.

Πηγές του υπουργείου σε ερώτηση σχετικά με το αν είναι βέβαιο το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που θα πραγματοποιηθεί με την Ελλάδα,ανέφεραν ότι η τουρκική πλευρά δίνει έμφαση στη διατήρηση του θετικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, επαναλαμβάνουν ωστόσο την αποφασιστικότητά τους να προασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, δήλωσαν τα εξής: «Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία εστιάζουμε αμοιβαία σε μια θετική ατζέντα με την Ελλάδα. Σε αυτή την περίοδο που δίνουμε έμφαση στη σημασία της διατήρησης του θετικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, πιστεύουμε ότι η εγκαθίδρυση μιας ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης με προσέγγιση επικεντρωμένη στη λύση θα ωφελήσει και τις δύο χώρες. Από την άποψη αυτή, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις συναντήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Πιστεύουμε ότι οι συναντήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αποτελούν σημαντική ευκαιρία για τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών και, συνεπώς, η επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα προς τα τέλη Απριλίου. Ως Τουρκία, κάνουμε τα βήματά μας σε αυτό το πλαίσιο και επαναλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία πως διατηρούμε την αποφασιστικότητά μας ώστε να μην θέσουμε σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα».

«Ζητάμε τα χρήματά μας για τα F-35»

Παράλληλα, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρονται στα F-35 λέγοντας: «Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τα χρήματα που πληρώσαμε για τα F-35. Οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην παρούσα φάση, πρέπει να επικεντρωθούμε στο KAAN».

«Όσον αφορά στο τουρκικό αίτημα για τα μαχητικά Eurofighter, στην πώληση των οποίων στην Τουρκία προβάλλει αντιρρήσεις η Γερμανία ως μέτοχος της διεθνούς κοινοπραξίας που τα παράγει, οι ίδιες πηγές επιβεβαίωσαν ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και τόνισαν: «Οι πρωτοβουλίες μας για την προμήθεια των Eurofighter συνεχίζονται. Σε αυτό το θέμα, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και οι Αρχές της Γερμανίας συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις. Η δική μας προσδοκία είναι να λάβουν οι σύμμαχοί μας αποφάσεις σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας και την κοινή προοπτική ασφάλειας. Πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

