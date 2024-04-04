Πηγές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η ποινική δίωξη για τους βουλευτές των «Σπαρτιατών» αποδεικνύει την ανεπάρκεια της νομοθετικής ρύθμισης της κυβέρνησης

Την ποινική δίωξη για τους βουλευτές των «Σπαρτιατών» σχολιάζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «αποδεικνύει ότι οι πολλαπλές νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης το 2021 και το 2023, δεν ήταν επαρκείς, όπως φάνηκε και με την εκλογή του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Κασιδιάρη στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας».

Παράλληλα, όπως λένε, «θέτει σε όλο το δημοκρατικό κόσμο την υποχρέωση να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και για ασφαλή θεσμικά εργαλεία, που θα αποτρέψουν την έκφραση ακροδεξιών και αντιδημοκρατικών σχημάτων στη Βουλή, αλλά και για πολιτικές που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία της πολιτικής και θα αποτρέπουν την αναπαραγωγή ακροδεξιών αντιλήψεων στην κοινωνία μας που αξιοποιούν τα κοινωνικά αδιέξοδα».

Συνεχίζοντας, αναφέρουν πως, αν και δεν υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, «είναι προφανές ότι προκύπτουν κάποια πρώτα συμπεράσματα». Συγκεκριμένα, υπενθυμίζουν ότι ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από τη διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων είχαν εκφράσει «προβληματισμό» και «ανησυχία», γιατί «μέσα στη Βουλή εκφράζονται πλέον κόμματα τα οποία διατυπώνουν ευθέως και ακροδεξιές, άρα αντιδημοκρατικές απόψεις, αλλά και σκοταδιστικές αντιλήψεις, που περιορίζουν ακόμη και τα δικαιώματα των γυναικών», ενώ είχαν επίσης προτείνει τότε «να υπάρχει συνεργασία όλων των δημοκρατικών δυνάμεων, γιατί αυτά τα φαινόμενα και η έκφρασή τους σε εκλογικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο, είναι μία αρνητική εξέλιξη για την ελληνική δημοκρατία και την ελληνική κοινωνία».

«Με τη σημερινή εξέλιξη, προκύπτει πλέον ότι ήταν αναποτελεσματικές οι ρυθμίσεις που είχαν νομοθετηθεί από τη ΝΔ», σημειώνουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και παραπέμπουν σε τροπολογία που είχε καταθέσει το κόμμα το 2023, λόγω της Ανησυχίας του «σχετικά με το αν η κυβερνητική πρωτοβουλία είχε την επάρκεια να αποκλείσει στελέχη της Χρυσής Αυγής και πρόσωπα που ασκούν καθοδήγηση, δηλαδή 'κρυπτόμενους επικεφαλής' των κομμάτων».

«Η άσκηση ποινικής δίωξης αποδεικνύει ότι οι ρυθμίσεις της ΝΔ δεν έδωσαν τη δυνατότητα στον 'Αρειο Πάγο να αποκλείσει τη διαμόρφωση ενός τέτοιου ψηφοδελτίου. Και έχουμε κάνει αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, διότι δεν είχε αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα ο καταδικασμένος χρυσαυγίτης εγκληματίας. Οφείλουμε και εκ του αποτελέσματος να κάνουμε κριτική στις περιορισμένης εμβέλειας ρυθμίσεις που είχε εξαγγείλει και νομοθετήσει ο κ. Μητσοτάκης», προσθέτουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγουν:

«Οφείλουμε όμως να μιλήσουμε και για την άσκηση της πολιτικής. Δεν είναι δηλαδή μόνο δηλαδή τα θεσμικά/νομοθετικά εργαλεία που μπορούν να αποτρέψουν ή να απαγορεύσουν την εκλογική έκφραση ακροδεξιών και αντιδημοκρατικών σχημάτων και απόψεων, αλλά είναι και οι πολιτικές που ασκούμε ως πολιτεία, οι οποίες πρέπει να αποτρέπουν την αναπαραγωγή ακροδεξιών αντιλήψεων στην κοινωνία μας. Και εδώ προκύπτει και μία επιπλέον ευθύνη των κομμάτων και της κυβέρνησης. Η απαξίωση δηλαδή της ίδια της πολιτικής, είναι επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, όπως και η απαξίωση των αξιών, όπως είναι η ίδια η δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.