Συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, είχε το μεσημέρι της Πέμπτη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Κατρίνη Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον Πάρι Κουκουλόπουλο υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Οικονομικών, τον Παύλο Γερουλάνο υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Οικονομίας και τον Γιώργο Νικητιάδη υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε:

«Ολιγοπώλια και έλλειψη παραγωγικών επενδύσεων υπονομεύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Ολιγοπώλια στα τρόφιμα, την ενέργεια, τις υπηρεσίες υγείας. Όλα αυτά έχουν τεθεί από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τους προηγούμενους μήνες.

Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Λίγα πρόστιμα και πάρα πολύ καθυστερημένα.

Οι πηχυαίοι τίτλοι μετά από δελτία Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης δεν βοηθούν στο να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, η οποία κλιμακώνεται κάνοντας την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών να καταρρέει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και, βέβαια, ολιγοπώλια και στις τράπεζες. 4 δισεκατομμύρια κέρδη είχαν φέτος οι τράπεζες, με πολύ υψηλές χρεώσεις και πολύ υψηλά επιτόκια, αλλά με πολύ λίγα δάνεια στην αγορά για να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Ως προς τις επενδύσεις. Θα το πω για άλλη μια φορά: Δεν μπορεί να επενδύουμε σε επενδύσεις real estate, one-off επενδύσεις.

Έχουμε ανάγκη μια ανθεκτική οικονομία με ανταγωνιστικότητα, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις που ανοίγουν καλές θέσεις εργασίας, κάνουν την Ελλάδα μια ισχυρή χώρα, δίνουν προοπτική στον ελληνικό λαό και, ιδιαίτερα, στη νέα γενιά.

Έχουμε άλλο όραμα για την ελληνική οικονομία από αυτό που υλοποιεί ως σχέδιο ο κ. Μητσοτάκης, ένα σχέδιο υψηλών ανισοτήτων. Ένα σχέδιο που μπορεί να ξαναφέρει την Ελλάδα προ νέων περιπετειών.

Γι’ αυτό, λοιπόν, προ των ευρωπαϊκών εκλογών, εμείς βάζουμε ένα ξεκάθαρο δίλημμα: Πρέπει να αλλάξει η πολιτική. Χρειάζεται ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ για να μπει εμπόδιο στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που υπονομεύουν την μακροπρόθεσμη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας».

Πηγή: skai.gr

