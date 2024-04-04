Λογαριασμός
Ευρωεκλογές 2024: Δύο νέοι υποψήφιοι στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ

Δύο ακόμα ονόματα προστέθηκαν στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ

ΝΔ

Δύο ακόμη ονόματα υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία.

Πρόκειται για τον Νίκο Στέφο, δημοσιογράφο - συγγραφέα και την Νουρτζάν Σούλογλου, ιατρό - επιμελήτρια Β’ Γενικής Ιατρικής στο Περιφερειακό Ιατρείο της Αμβροσίας Ροδόπης.

