Ευρωεκλογές 2024: Δύο νέοι υποψήφιοι στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ

Δύο ακόμη ονόματα υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία.
Πρόκειται για τον Νίκο Στέφο, δημοσιογράφο - συγγραφέα και την Νουρτζάν Σούλογλου, ιατρό - επιμελήτρια Β’ Γενικής Ιατρικής στο Περιφερειακό Ιατρείο της Αμβροσίας Ροδόπης.
Πηγή: skai.gr
- Νίκος Ανδρουλάκης: «Το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη για την οικονομία είναι ένα σχέδιο μεγάλων ανισοτήτων»
- Η απάντηση του Μανώλη Σφακιανάκη μετά τη διαγραφή του από τον Χαρδαλιά: «Είμαι υπέρ της αλήθειας»
- Η Χριστίνα Τσάκωνα Γενική Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.