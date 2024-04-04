«Το στίγμα μας είναι ξεκάθαρο: είμαστε η μεγάλη προοδευτική παράταξη που έχει το στίγμα της σύγχρονης Αριστεράς», υπογράμμισε σε συνέντευξή του στο ZARPA RADIO των Χανίων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ενόψει της σημερινής του ομιλίας στον πεζόδρομο της Μουσούρων στα Χανιά.

«Οι ευρωεκλογές δεν είναι ένα σόου όπου επιλέγουμε σελέμπριτις και ηθοποιούς. Το δικό μας ψηφοδέλτιο καταρτίζεται από τα μέλη του κόμματος. Θέλω μέσα από μια καινοτόμο διαδικασία να δώσω τη δύναμη στα μέλη και τους φίλους του κόμματος, που αφορά όλον τον προοδευτικό κόσμο, να επιλέξουν οι ίδιοι ποιοι θέλουν να τους εκπροσωπήσουν. Δεν φοβόμαστε την άμεση δημοκρατία», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά την υπόθεση των Τεμπών και τις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ περί συγκάλυψης είπε: «Πιστεύω ότι πρέπει να φύγει το άλλοθι του 41%. Βλέπουμε μια τεράστια συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών και μια συγκάλυψη του ίδιου του υπουργού Μεταφορών, ο οποίος είχε στα χέρια του ένα σωρό προειδοποιήσεις τα προηγούμενα δύο χρόνια», ενώ έκανε λόγο για «τεράστιες» ενδείξεις για τα «κακουργήματα», «εάν πάει στη δικαιοσύνη ο συγκεκριμένος υπουργός». «Το να παραιτείσαι από υπουργός και να παραμένεις βουλευτής, δεν είναι πολιτική ευθύνη. Και ειδικά όταν έχει πέσει μονταζιέρα το βράδυ του δυστυχήματος, όταν ένα φιλοκυβερνητικό μέσο παίρνει τα ηχητικά πριν από την ελληνική αστυνομία! Δεν είναι εργαλειοποίηση να ζητάς δικαιοσύνη για αυτές τις οικογένειες. Είναι θέμα δημοκρατίας. Αυτό που ζητάμε είναι να στείλουν των Κώστα Αχ. Καραμανλή στη δικαιοσύνη η οποία και θα αποφανθεί. Αν δεν φοβούνται τίποτα, γιατί τον αμνηστεύουν;», πρόσθεσε.

Ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε την ανάγκη «να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος γυναικοκτονία, διευκρινίζοντας, όμως, ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι θα βελτιωθεί η καθημερινότητα ως προς την ενδοοικογενειακή βία». «Υπάρχουν προτάσεις τις οποίες επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή και προφανώς πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη και πιο γρήγορη ανταπόκριση σε τέτοια περιστατικά από τις Αρχές», εξήγησε, σημειώνοντας ότι, όπως έχει φανεί, «κάτι δεν πάει καλά θεσμικά».

Στο πεδίο της οικονομίας, χαρακτήρισε «παράλογη» τη φορολογία που έχουμε σήμερα, τονίζοντας πως «μόνο η ιδέα ότι πρέπει να προκαταβάλει ο επιχειρηματίας τον φόρο του, είναι ανήκουστη» και «πρέπει να καταργηθεί», καθώς «είναι ένας φαύλος κύκλος που εντείνει τη φοροδιαφυγή».

«Δεύτερον, πρέπει να δημιουργηθεί μια φορολογική κλίμακα: για τις επιχειρήσεις που έχουν έσοδα κάτω από 220.000 ευρώ τον χρόνο, το 97% δηλαδή των επιχειρήσεων στη χώρα, θα μειωθεί ο φόρος εισοδήματος στο 17%. Και για όσες έχουν πάνω από 220.000 ευρώ θα αυξηθεί λίγο, στο 24%. Αυτό παρεμπιπτόντως αποδίδει με βάση μη δυναμικά μοντέλα (χωρίς να υπολογίζουμε τη ρευστότητα που θα παράσχουμε στις μικρές επιχειρήσεις) περίπου 100.000.000 ευρώ στον προϋπολογισμό της χώρας», πρόσθεσε.

«Πρέπει επίσης να σκεφτούμε το όλο μίγμα του ατομικού εισοδήματος, με ένα πιο απλό σύστημα που να είναι ξεκάθαρο και να διαρκεί για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Δεν είναι δυνατόν ένα μέρισμα του 1.000.000 ευρώ να φορολογείται λιγότερο ποσοστιαία από ένα εισόδημα ενός μισθωτού των 26.000 ευρώ. Η κλίμακα που προτείνουμε προτείνει μείωση της φορολογίας για εισοδήματα μέχρι 200.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα πιο δίκαιο και προοδευτικό σύστημα», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τα e-mails που διέρρευσαν από το ΥΠΕΣ, σχολίασε πως «δικαιούμαστε καλύτερη μεταχείριση στους θεσμούς μας» και κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «ψεύδεται και ρίχνει την ευθύνη στην υπηρεσιακή κυβέρνηση ενώ η κυρία Ασημακοπούλου παραδέχτηκε ότι έλαβε τα δεδομένα τον Ιανουάριο». «Η κυρία Κεραμέως πρέπει να μας πει αν είχε ασχοληθεί με την κυβερνοασφάλεια του υπουργείου της. Η εργαλειοποίηση αυτής της λίστας από τον γραμματέα αποδήμων της ΝΔ και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου δείχνει μια κουλτούρα μέσα στη ΝΔ, ότι το κράτος είναι δικό μας και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά ο κόσμος δεν είναι πρόβατα. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται και θα σηκώσουμε ανάστημα στις ευρωεκλογές», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Η επιστολική ψήφος δεν επιτρέπεται εντός επικράτειας και τα παιδιά που αναγκάζονται να δουλεύουν σεζόν στον τουρισμό δεν μπορούν να ψηφίσουν. Είναι μεγάλη αδικία. Πρέπει να έχουμε έναν ηλεκτρονικό εκλογικό κατάλογο και να ψηφίζει ο καθένας από όπου βρίσκεται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.