Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη κατά του Γεωργόπουλου - Υπερέβη κάθε όριο ψεύδους

Στη δικαιοσύνη απαντά ότι θα προσφύγει ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του πρώην διευθυντή του κόμματος, Θύμιου Γεωργόπουλου, μετά τη σημερινή ανακοίνωσή του σχετικά με το δάνειο στη Left Media AE, με πηγές του κόμματος να κάνουν λόγο για ανάρτηση που υπερέβη κάθε όριο ψεύδους και κακοβουλίας. Παράλληλα, το ζήτημα θα παραπεμφθεί και στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Ειδικότερα, πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρουν ότι «ο κύριος Θύμιος Γεωργόπουλος με τη σημερινή του ανάρτηση, υπερέβη κάθε όριο ψεύδους και κακοβουλίας.

Ο κ. Γεωργόπουλος «ισχυρίστηκε πως τα χρήματα καταβλήθηκαν από εξωχώρια εταιρεία (offshore), ενώ γνωρίζει καλά ότι η OSIOS LLC είναι αλλοδαπή εταιρεία με έδρα το Μαϊάμι της Φλόριντα των ΗΠΑ. Υποστήριξε πως το δάνειο της εταιρείας μπήκε στον λογαριασμό της Left Media AE το απόγευμα της Παρασκευής, 29/12/2023, μετά την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων, ενώ η αλήθεια είναι (την οποία γνωρίζει άριστα) ότι 20.000€ είχαν μπει στο ταμείο στις 21/12/2023 (για την καταβολή τμήματος του Δώρου Χριστουγέννων) και 210.000€ στις 29/12/2023 και ώρα 09.01 π.μ., με την καταβολή της μισθοδοσίας στους εργαζόμενους να ξεκινά περίπου μιάμιση ώρα αργότερα (10.26 π.μ.). Εννοείται πως λόγω της προέλευσης του εμβάσματος και του valuer, τα χρήματα είχαν αποσταλεί, δύο ημέρες νωρίτερα αντίστοιχα, τόσο για το Δώρο όσο και για την μισθοδοσία».

«Γίνεται πλέον σαφές σε όλους, μετά και από την σημερινή του ανάρτηση του κυρίου Γεωργόπουλου, αφενός μεν ότι η απομάκρυνσή του ήταν απολύτως επιβεβλημένη (και μάλλον καθυστερημένη) κι αφετέρου ότι ο Πρόεδρος, Στέφανος Κασσελάκης, καθώς και ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ θα προσφύγουν άμεσα εναντίον του στη Δικαιοσύνη για όλα όσα ψευδή και δυσφημιστικά διατύπωσε σήμερα. Είναι επίσης σαφές, ότι θα υπάρξει και παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας όσον αφορά στην κομματική του ιδιότητα» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κασσελάκης, απέλυσε την Πέμπτη τον κ. Γεωργόπουλο από τη θέση του γενικού διευθυντή του κόμματος.

Νωρίτερα, σήμερα, ο πρώην διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, Θύμιος Γεωργόπουλος, με ανάρτησή του επιχείρησε να απαντήσει σε πηγές προσκείμενες, όπως αναφέρει, στον Στέφανο Κασσελάκη που διαρρέουν στα ΜΜΕ ότι βρίσκεται πίσω από τα δημοσιεύματα για την εξωχώρια εταιρεία του προέδρου του κόμματος με την οποία χρηματοδότησε την Left Media ΑΕ.

Ειδικότερα, ο κ. Γεωργόπουλος στην ανάρτησή του αναφέρει ότι «υποχρεώνομαι ωστόσο να υπερασπιστώ δημόσια τον εαυτό μου και την αλήθεια», καθώς τις τελευταίες ημέρες πηγές προσκείμενες στον Πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη διαρρέουν σε σειρά ΜΜΕ ότι εγώ είμαι δήθεν ο υπεύθυνος για τα δημοσιεύματα που αφορούν την εξωχώρια εταιρεία του Προέδρου, με την οποία χρηματοδότησε την Left Media ΑΕ ώστε υποτίθεται να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στα κομματικά ΜΜΕ και να πάρουν το Δώρο Χριστουγέννων».

Ακολούθως ο πρώην διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ότι «αυτή, λένε, είναι η αιτία της ξαφνικής απόφασης για την αποπομπή μου, μετά από τρισήμιση χρόνια προσφοράς, από τη θέση του οικονομικού υπευθύνου του Κόμματος. Και μάλιστα χωρίς καμία απόφαση της ΠΓ και της ΚΕ που είχαν ομοφώνως εγκρίνει την τοποθέτηση μου. Αλλά το κυριότερο χωρίς να μου δοθεί η δυνατότητα να παραδώσω, ούτε καν να χαιρετήσω τους συντρόφους μου».

Πηγή: skai.gr

