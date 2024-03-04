Αρβανίτης: Το κομμάτι που έγραψα στο ψήφισμα δεν προβλέπει περικοπή κονδυλίων για την Ελλάδα

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την κόντρα που ξέσπασε με αφορμή δηλώσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στη συγγραφή άρθρου σε ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που προβλέπει περικοπή κονδυλίων για την Ελλάδα, εφόσον δεν συμμορφωθεί, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, αναφέρει ότι το κομμάτι που έγραψε στο ψήφισμα δεν αφορά περικοπή κονδυλίων για την Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο κ. Αρβανίτης αναφέρει ότι «η δική μου συνεισφορά αφορά στο άρθρο 27, το οποίο ορίζει πως οι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει επουδενί να στερηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια ή άλλη στήριξη, ως αποτέλεσμα των καταδικασθεισών από το ΕΚ πολιτικών, υπεύθυνη για τις οποίες είναι μονάχα η κυβέρνηση την οποία προσπαθεί να υπερασπιστεί».

Σημειώνεται ότι ο κ. Μαρινάκης σε δήλωσή του αναφέρει για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Παραδέχτηκε και δήλωσε περήφανος που ήταν εμπνευστής του άρθρου για την περικοπή κονδυλίων από την Ελλάδα. Πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, δεν έχουν προηγούμενο, τι κάνουν κάποιοι για την Ελλάδα εκτός Ελλάδας. Θυμάστε πολλές περιπτώσεις συκοφάντησης της χώρας και αυτή είναι άλλη μία».

Στην απάντησή του ο κ. Αρβανίτης χαρακτηρίζει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «προπετή», «καθότι αγνοεί παντελώς ακόμη και τις στοιχειώδεις διαδικασίες συνδιαμόρφωσης κειμένων οι οποίες εφαρμόζονται από συστάσεως Ευρωκοινοβουλίου» και προσθέτει: «Θα μπορούσε, βέβαια, να είχε απευθυνθεί στην ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας και θα τον διαβεβαίωναν ότι όλα τα μέλη των πολιτικών οργάνων του Ευρωκοινοβουλίου συμβάλλουν και συνεισφέρουν στα εκάστοτε τελικά κείμενα, όπως αρμόζει σε δημοκρατικές και δικαιοκρατούμενες διαδικασίες. Συνεπώς, άνθρακες ο θησαυρός του κυρίου Μαρινάκη, κι άλλη μια αξιοθρήνητη εκστρατεία λάσπης για καλυφθεί η πολύ αμήχανη γαλάζια επικαιρότητα των Βρυξελλών».

Συνεχίζοντας αναφέρει: «Για την πρωτοφανή κατάντια της διεθνούς εικόνας της χώρας μας λοιπόν, αν ο κ. Μαρινάκης ψάχνει τον υπαίτιο, τον παραπέμπουμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να βρουν δικαίωση όλοι οι άνθρωποι που έχουν πληγεί από τις εκπτώσεις Μητσοτάκη στο Κράτος Δικαίου. Μέχρι να δικαιωθούν οι συγγενείς των νεκρών των Τεμπών, η οικογένεια του δολοφονημένου Καραϊβάζ, οι γονείς του Ζακ Κωστόπουλου».

Εν είδει υστερόγραφου ο κ. Αρβανίτης θίγει και το ζήτημα της «διαρροής προσωπικών δεδομένων Ελλήνων πολιτών», λέγοντας: «Μιας και μιλάμε για Δημοκρατία, η απάντηση του ΥΠΕΣ για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων αποτελείτο από μόλις 19 λέξεις. Η κυρία Κεραμέως θεωρεί ότι καθάρισε έτσι, και παραμένει ανενόχλητη στη θέση της;».

Πηγή: skai.gr

