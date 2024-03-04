«Η αξιολόγηση του υλικού που κρίνεται κάθε φορά ότι δύναται να χορηγηθεί σε μια άλλη Αρχή αφορά αποκλειστικά και μόνο την εισαγγελική Αρχή που χειρίζεται την υπόθεση» αναφέρουν κύκλοι του προεδρείου της Εξεταστικής Επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών», με αφορμή αίτημα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην ίδια επιτροπή, να της χορηγηθεί το σύνολο, της μέχρι σήμερα, σχηματισθείσας δικογραφίας.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι, «η εξεταστική επιτροπή με επιστολή της στις 15/12/2023 και με υπομνηστική επιστολή στις 24/1/2024 ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης αντίγραφα των σχετικών εγγράφων - ανακρίσεων της Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας».

Απευθυνόμενοι μάλιστα προς τους αιτούντες βουλευτές, οι κύκλοι του προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής αναφέρουν ότι «η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας βρίσκεται κατά το στάδιο τής κύριας ανάκρισης και ως εκ τούτου με δική του αξιολόγηση το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε να διαβιβάσει το υλικό το οποίο από την πρώτη στιγμή, όπως επισημαίνετε, έχει τεθεί στη διάθεση σας προκειμένου να συντάξετε το πόρισμα σας εντός του χρόνου που η Επιτροπή μας έχει ορίσει».

Ως εκ τούτου, καταλήγουν οι κύκλοι του προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής «η αξιολόγηση του υλικού που κρίνεται κάθε φορά ότι δύναται να χορηγηθεί σε μια άλλη Αρχή αφορά αποκλειστικά και μόνο την εισαγγελική Αρχή που χειρίζεται την υπόθεση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.