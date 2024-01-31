Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει την οπαδική βία

Παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο της οπαδικής βίας πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, μολονότι δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα το ψηφίσει επί της αρχής.

Όπως επισήμανε, «στις 11 Δεκεμβρίου, μετά τα αιματηρά επεισόδια στου Ρέντη, η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έκλεινε τα γήπεδα, μία απόφαση που εμείς και τότε είχαμε αποδοκιμάσει ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Μια απόφαση χωρίς ουσία. Και μάλιστα δεσμευτήκατε τότε ότι αυτά θα ανοίξουν μόνο αφότου ελεγχθεί ότι εφαρμόστηκε μια σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων οι κάμερες και το σύστημα ελέγχου του ηλεκτρονικού εισιτηρίου».

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι «μόλις προχθές ο κ. Βρούτσης, προανήγγειλε ότι τα γήπεδα θα ξανανοίξουν για τους φιλάθλους στις 12 Φεβρουαρίου, χωρίς κάμερες και χωρίς σύστημα ταυτοποίησης, που θα εγκατασταθούν -σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα- στις αρχές Μαρτίου και Απριλίου, αντίστοιχα».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι η συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αποτελεί μία ακόμη αποτυχία της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. «Ανακυκλώνετε τα μέτρα που προβλέπονται ήδη», σημείωσε και επέκρινε την κυβέρνηση πως δεν έχει την πολιτική βούληση να διευθετήσει το πρόβλημα. «Το υπάρχον πλαίσιο είναι αυστηρό. Να απαντήσετε γιατί δεν το εφαρμόζετε» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταλόγισε ευθύνες και ζήτησε εξηγήσεις γιατί δεν σταμάτησαν τους Κροάτες χούλιγκανς, με αποτέλεσμα τον θάνατο του οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη και στα επεισόδια στου Ρέντη, τον περασμένο Δεκέμβριο, που οδήγησε στο θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη. «Εσείς δεν κάνατε τίποτα. Τι σας εμπόδιζε να τους σταματήσετε; Έφταιγε το νομοθετικό πλαίσιο; Ή ότι μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης από τη ΝΔ ο κ. Οικονόμου παρέλαβε καμένη γη στην αστυνομία, όπως σχεδόν δήλωσε ο διάδοχός του κ. Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας την ανάγκη για ένα "restart;"»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το ζήτημα της καταγγελίας των 23 στημένων παιχνιδιών στο «Στοίχημα», σύμφωνα με την UEFA, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα.

«Μια ακόμα βασική αδυναμία του νομοσχεδίου είναι ότι δεν αγγίζει καθόλου το ζήτημα της διαφθοράς στον ελληνικό αθλητισμό και ιδίως στον χώρο του ποδοσφαίρου. Μια διαφθορά που τροφοδοτείται από ισχυρά οικονομικά και άλλα συμφέροντα, αλλά η κυβέρνηση προτιμά να κάνει τον τροχονόμο, παρά να βάλει κανόνες. Προ ημερών, η UEFA διαβίβασε στη Βουλή φακέλους με 23 ύποπτα παιχνίδια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League απηύθυνε αίτημα θεσμικής συνάντησης στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, σε σχέση με τη χειραγώγηση αγώνων» είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διατύπωσε τις θέσεις του κόμματός του τονίζοντας: «Για να σπάσουμε τον ατέρμονο κύκλο της βίας και να σταματήσουμε να θρηνούμε νέους ανθρώπους, εμείς τασσόμαστε υπέρ της εκπόνησης ενός σχεδίου δράσης, προϊόν ευρείας διακομματικής συναίνεσης. Ένα σχέδιο που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του, εντός και εκτός γηπέδων. Με βάση το τρίπτυχο πρόληψη-έλεγχος-τιμωρία. Απαιτείται, λοιπόν και πολυδιάστατη προσέγγιση, αλλά και πραγματική βούληση».

