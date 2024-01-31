Αυγέρη: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κοστολογημένες προτάσεις για τη στήριξη των αγροτών

«Η πολιτική της κυβέρνησης είναι αυτή που έχει οδηγήσει σε απόγνωση την κοινωνία και έχει βγάλει στο δρόμο τον αγροτικό κόσμο και την εκπαιδευτική κοινότητα. Η κυβέρνηση της ΝΔ όχι μόνο δεν ακούει την κοινωνία και τα προβλήματά της, αλλά της κουνάει το δάχτυλο με αυταρχισμό και αλαζονεία. Ενώ την ίδια ώρα, εξυπηρετεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα και τους μεσάζοντες που κερδοσκοπούν σε βάρος του αγροτικού κόσμου» ανέφερε σε δήλωσή της η εκπρόσωπους Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη, αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Η ίδια τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ με δέσμη τεκμηριωμένων και κοστολογημένων προτάσεων για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, για την αναζωογόνηση της υπαίθρου. Με ολοκληρωμένο και συνεκτικό πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στα επικείμενα Περιφερειακά συνέδρια, αρχής γενομένης την ερχόμενη Κυριακή στη Δυτική Μακεδονία.»

«Με απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα της Αγροτικής Παραγωγής, της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, της Παιδείας, της Υγείας, της Κοινωνικής Συνοχής» δήλωσε η κα. Αυγέρη.

Πηγή: skai.gr

