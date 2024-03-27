Νέα Αριστερά: "Προκλητικός, υποκριτής, κυνικός ο κ. Καραμανλής"

"Προκλητικός, υποκριτής και κυνικός", αναφέρει σε σχόλιο της η Νέα Αριστερά για την ομιλία του Κώστα Καραμανλή στην Βουλή.

Ακολούθως προσθέτει: "Ο κύριος Καραμανλής με την ομιλία του στη Βουλή ξεπέρασε και τον εαυτό του. Για το έγκλημα στα Τέμπη έφταιξαν όλοι εκτός από τον ίδιο και την κυβέρνηση που υπηρετεί. Επιβεβαίωσε όμως αυτό που όλη η κοινωνία έχει αντιληφθεί. Μητσοτάκης και Καραμανλής είναι ένα και το αυτό. Με έναν και μόνο στόχο: Τη συγκάλυψη των ευθυνών τους".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

