Μας λυπεί το γεγονός ότι στελέχη με ιστορική πορεία δεν δίνουν χρόνο σε μια νέα ηγεσία να ξεδιπλώσει τις πολιτικές της και το πολίτικο της σχέδιο, σχολίασε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παππάς.

Αφορμή το άρθρο του Γιώργου Σταθάκη, με το οποίο προανήγγειλε την αποχώρηση του από τον ΣΡΙΖΑ αλλά και η επιστολή του Γιάννη Δραγασάκη προς τον πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη, τους υποψήφιους για τη θέση του προέδρου, τον Αλέξη Τσίπρα, και τα αρμόδια όργανα του κόμματος, στην οποία ανεφερει μεταξύ άλλων ότι το κόμμα κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αδικούν τον εαυτό τους, ανέφερε ο κ. Παππάς προσθέτοντας «μας λυπεί κάθε αποχώρηση».

Τόνισε πάντως ότι όσοι μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι περήφανοι για το νέο κόμμα.

Ανέφερε ακόμη ότι με την δήλωσή του για τον Κώστα Σημιτη ο Στέφανος Κασσελάκης ήθελε να τονίσει τη ρήξη με όλο το παλαιό πολίτικο σκηνικό.

Πρόσθεσε ότι ο κ. Κασσελάκης είναι αυτός που έχει την κυρία ευθύνη της χάραξης των νέων πολίτικων και της επανίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ.

Επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχύσει την υγιή επιχειρηματικότητα και οι πολιτικές του θα έχουν κοινωνική διάσταση.

