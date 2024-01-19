Μιχελογιαννάκης: Ζητώ την διαγραφή μου από το ΣΥΡΙΖΑ

Αιχμηρός για το πολιτικό τοπίο αλλά και για τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση εμφανίζεται ο πρώην βουλευτής και γιατρός, Γιάννης Μιχελογιαννάκης ο οποίος ζητά την διαγραφή του από το κόμμα.

Στην γραπτή του δήλωση κάνει λόγο για μία αξιωματική αντιπολίτευση που βρίσκεται σε «κώμα» παρά τα όσα προβλήματα κυριαρχούν στην Ελλάδα και θα «ενεργοποιηθεί μόνο παραμονές εκλογών […] για να διατηρηθούν πάλι οι συσχετισμοί, οι προσωπικές φιλοδοξίες και οι άνθρωποι του πρέδρου».

Ο κ. Μιχελογιαννάκης καταλήγει με την επιθυμία του να διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ που τόσο αγάπησε αλλά που δεν μπορεί πια να υπηρετήσει.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία στη σημερινή Ελλάδα με δεκάδες προβλήματα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να ζήσουμε με τα οικονομικά μας, με την κατάσταση που επικρατεί στην υγεία, στην Παιδεία, στην ασφάλειά μας και σε πολλούς άλλους τομείς που χρειάζονται τόμους να περιγραφούν.

Σε αυτήν την κατάσταση, που την ευθύνη έχει η κυβέρνηση, λιμάνι ασφαλείας διαχρονικά στην πολιτική είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή έπρεπε να κοντράρει συνεχώς στα κακώς κείμενα, να αναδεικνύει όλα τα προβλήματα, να προτείνει λύσεις και να ξεσηκώνει την κοινωνία ώστε να νουθετείται η κυβέρνηση.

Δυστυχώς αυτό δεν το βλέπουμε. Επίσης όσον αφορά το κόμμα, βλέπουμε ότι είναι σε κώμα και δυστυχώς ανύπαρκτο και θα ενεργοποιηθεί μόνο παραμονές των εκλογών για το συνέδριο και τις νομαρχιακές εκλογές, μόνο και μόνο για να διατηρηθούν πάλι οι συσχετισμοί, οι προσωπικές φιλοδοξίες και οι άνθρωποι του προέδρου.

Σε αυτό το τοπίο, με τα τόσα χρόνια στην πολιτική και σε τόσες φορές που με τίμησε ο κόσμος, δεν μπορώ να συμμετέχω. Για αυτό ζητάω τη διαγραφή μου από το κόμμα που τόσο αγάπησα αλλά που δεν μπορώ πια να υπηρετήσω.

Μιχελογιαννάκης Γ., πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ».

