Για δύσκολη και κρίσιμη σύνοδο με πολλά θέματα, έκανε λόγο στον ΣΚΑΪ η σύμβουλος διεθνούς πολιτικής και δημόσιας διπλωματίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, Αριστοτελία Πελώνη προσθέτοντας ότι σήμερα δεν θα συζητηθεί το θεμα ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τόνισε οτι η Ελλάδα υπήρξε και παραμένει από τους πρωτεργάτες της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων ως επένδυση στην σταθερότητα, αλλά υπάρχουν βασικοί κανόνες που πρέπει να γίνονται σεβαστές.

Επισήμανε οτι η χώρα μας ελπίζει να υπάρξει κάποια πρόοδος στην υπόθεση ανάληψης καθηκόντων από τον Φρέντη Μπελέρη.

Τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση (και την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία) και ότι στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου διεκδικεί περισσότερους πόρους για το Μεταναστευτικό και για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

