Το παρασκήνιο της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Ουκρανία – Η αντίδραση και η διαφυγή από το σημείο της επίθεσης

Υπό άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας και με χαρακτηριστικά «πολιτικού θρίλερ» οργανώθηκε και εξελίχθηκε το «μυστικό» -μέχρι την ώρα της διεξαγωγής του - ταξίδι του πρωθυπουργού στην Ουκρανία και την Οδησσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ταξίδι συμφωνήθηκε εδώ και καιρό μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρόεδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες, στα τέλη Ιανουαρίου, όταν συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις επί του εδάφους, ενόψει και της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Κατά την επικοινωνία εκείνη, οι κύριοι Μητσοτάκης και Ζελένσκι συμφώνησαν τη συνάντησή τους, με επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ουκρανία και στη συνέχεια η «σκυτάλη» της οργάνωσης του χρόνου και της πραγματοποίησης του ταξιδιού, πήραν τα επιτελεία των δύο ηγετών.

Άλλωστε, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκφράσει την επιθυμία εδώ και καιρό να επισκεφτεί την Οδησσό, προκειμένου να απευθύνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία, καθώς και μήνυμα προς το ελληνικό στοιχείο της Ουκρανίας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής παιδείας της Διασποράς και έδρα της Φιλικής Εταιρείας, σύμβολο των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών.

Πρόκειται για ένα ταξίδι που οργανώθηκε υπό άκρα μυστικότητα και διατηρήθηκε κρυφό μέχρι και την έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της αποστολής που τον συνόδευε σε ουκρανικό έδαφος. Στην ελληνική αποστολή ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον Υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου, τη διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Άννα Μαρία Μπούρα, τη διευθύντρια επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου Κύρα Κάπη,τη σύμβουλο διεθνών θεμάτων και ΜΜΕ Αριστοτελία Πελώνη και από τον Αλέξανδρο Μαράκη, στέλεχος του γραφείου Τύπου, καθώς επίσης και από τον Δημήτρη Παπαμήτσο και τον Αλέξη Παπαχρήστο, προσωπικό φωτογράφο και προσωπικό οπερατέρ αντίστοιχα του κ. Μητσοτάκη.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως ακόμη και όταν κυκλοφόρησαν οι πληροφορίες για τον εν λόγω αιφνιδιαστικό ταξίδι, κυβερνητικές πηγές δεν το επιβεβαίωναν, ούτε το διέψευδαν. Εν τέλει, τα ίδια τα γεγονότα έφεραν σχεδόν ταυτόχρονα την επιβεβαίωση της επίσκεψης, με το ρωσικό χτύπημα που πραγματοποιήθηκε κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι,που βρισκόταν 150 μέτρα από την ελληνική αποστολή υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε οδικώς στην Οδησσό από τη Μολδαβία λίγο μετά τις 10 το πρωί και λίγο αργότερα στις 11:40, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεναγούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο λιμάνι της ιστορικής πόλης, ενεργοποιήθηκε η σειρήνα της αεροπορικής επιδρομής. Τρία λεπτά αργότερα, στις 11:43, η Οδησσός γίνεται στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης.

Η ελληνική αποστολή έσπευσε αμέσως στην αυτοκινητοπομπή προκειμένου να συνεχίσουν στον επόμενο σταθμό της επίσκεψης, καθώς όπως επικοινωνήθηκε εκείνη τη στιγμή στην αποστολή, σε τέτοιες στιγμές είναι καλύτερο να βρίσκεσαι σε κίνηση από το να είσαι σε ένα σταθερό σημείο.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο αργότερα περιέγραφε τα γεγονότα μπροστά στις κάμερες. «Ήμασταν στο λιμάνι της Οδησσού και ο Πρόεδρος Ζελένσκι και το επιτελείο του μας έκαναν μία ξενάγηση, εξηγώντας μας από τη μία τη σημασία του λιμανιού για τις εξαγωγές της Ουκρανίας και από την άλλη δείχνοντάς μας τις σημαντικές ζημιές τις οποίες έχει υποστεί αυτή η κρίσιμη υποδομή, όταν ακούσαμε κάποιες σειρήνες. Kαι λίγο μετά, καθώς μπαίναμε στα αυτοκίνητά μας, ακούσαμε και μία μεγάλη έκρηξη» δηλώσει ο πρωθυπουργός.

Η ανταπόκριση και η αντίδραση της ελληνικής αποστολής στις έκτακτες συνθήκες ήταν άμεση ενώ ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας ώστε η επιβίβαση να γίνει γρήγορα και να αποχωρήσει για τον επόμενο σταθμό. «Νομίζω ότι αυτό για εμάς είναι η καλύτερη, ζωντανότερη υπενθύμιση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Κάθε μέρα γίνεται πόλεμος, ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο, τους στρατιώτες, επηρεάζει αθώους συμπολίτες μας. Επηρεάζει, όπως βλέπετε εδώ. Καταστρέφονται πολιτιστικά μνημεία τεράστιας αξίας» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αυτόπτης μάρτυρας, πλέον, μιας νέας ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

