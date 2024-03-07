Όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης για την εταιρεία του Στέφανου Κασσελάκη στις ΗΠΑ ήταν για γέλια, ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης προσθέτοντας ότι ο κ. Γεωργιάδης «μας έχει συνηθίσει σε περίεργες δηλώσεις, όπως αυτές για τα Τέμπη».

Ο νόμος του 2016 είχε σκοπό να καταπολεμήσει τη διαφθορά και αφορούσε Έλληνες πολιτικούς που έβγαζαν χρήματα στο εξωτερικό μέσω off shore εταιρειών. Δεν εμπίπτει σε αυτό το νόμο ο κ. Κασσελάκης, δεν υπάρχει κανένα θέμα, σημείωσε ο κ. Κόκκαλης.

Ο κ. Κασσελάκης ήταν στις ΗΠΑ και ήρθε στην Ελλάδα, τόνισε ο κ. Κόκκαλης και πρόσθεσε: «Ο νόμος αναφέρει τη λέξη αλλοδαπή. Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου λέει ότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα αυτά δεν συμμετέχουν όχι μόνο σε μη συνεργαζόμενα κράτη, αλλά και σε κράτη των οποίων το φορολογικό σύστημα είναι ελαφρύτερο έναντι του ελληνικού. Το φορολογικό σύστημα των ΗΠΑ δεν είναι ελαφρύτερο από αυτό της Ελλάδας» σημείωσε ο κ. Κόκκαλης.

«Πλανημένες και ψευδείς οι εντυπώσεις που δημιουργεί ο κ. Γεωργιάδης, τώρα θέλει να μας πει ο κ. Γεωργιάδης ότι ο κ. Κασσελάκης που είχε εταιρεία στην Αμερική και φορολογείται εκεί έχει θέμα» ανέφερε κλείνοντας ο κ. Κόκκαλης.

