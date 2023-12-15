Σε εξηγήσεις σχετικά με την τροπολογία για τη χορήγηση άδειας σε μετανάστες που θα εργάζονται στην Ελλάδα, προέβη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο Δημήτρης Καιρίδης απαντώντας σε όσους διαφωνούν με την τροπολογία, υποστηρίζοντας ότι θα αυξήσει τις μεταναστευτικές ροές, διευκρίνισε ότι «δεν προσελκύουμε νέες ροές και αυστηροποιούμε το πλαίσιο καθώς αν πάψει η απασχόληση τότε η άδεια ανακαλείται».

«Η τροπολογία θα περάσει με ψήφους της ΝΔ και είναι θετικό το γεγονός ότι και κόμματα της μείζονος αντιπολίτευση θα ψηφίσουν επίσης. Χρειάζεται να γυρίσουμε σελίδα και να ενισχύσουμε τόσο τη δημόσια ασφάλεια όσο και την αγορά εργασίας, είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και τόνισε ότι «ο φράχτης θα ολοκληρωθεί, το Λιμενικό ενισχύεται και σε καμία περίπτωση η τροπολογία δεν αποτελεί νομιμοποίηση, αλλά προσπάθεια οι άνθρωποι αυτοί να μην είναι ούτε στην παράνομη αδήλωτη εργασία και επίσης να καταγραφούν».

Ο κ. Καιρίδης μεταξύ άλλων επανέλαβε ότι η τροπολογία θα δώσει λύση σε «ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, οι οποίοι ως επί το πλείστον δεν ήρθαν παράνομα στην Ελλάδα, απλώς έληξαν οι άδειες διαμονής τους, διότι πέρασαν οι προθεσμίες, διότι δεν μαζεύτηκαν τα χαρτιά που έπρεπε να μαζέψουν, διότι υπάρχουν διάφορες δυσκολίες».

«Εμείς λοιπόν ερχόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους και λέμε: Όποιος ήταν εδώ επί τρία χρόνια πριν από τις 30 Νοεμβρίου του 23, για πρώτη φορά φέρνουμε τη σύνδεση με την εργασία», είπε ο κ. Καιρίδης.

Ο ίδιος, μάλιστα διευκρίνισε ότι μεταξύ των άλλων όρων που τίθενται για την απόκτηση της άδειας διαμονής είναι και εκείνος που απαιτεί καθαρό ποινικό μητρώο όπως και συμβόλαιο εργασίας, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή παύσει η απασχόληση, τότε η άδεια ανακαλείται.

Κλείνοντας, ο κ. Καιρίδης τόνισε ότι «το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί η δημόσια ασφάλεια, να καταγραφούν και να τατυποιηθούν όλοι όσοι είναι εδώ «και προφανώς να ενισχυθεί και η αγορά εργασίας η οποία πάσχει».

Πηγή: skai.gr

