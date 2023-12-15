Θερμό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη και τον πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ στη διάρκεια συζήτησης που είχε οργανώσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με θεραπευτές, προσωπικό και θεραπευόμενους

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται το αυτοδιοίκητο που ίσχυε για το ΚΕΘΕΑ μέχρι το 2019 και άλλαξε με την τωρινή κυβέρνηση, απόφαση με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί.

Όταν ο κ. Λιάπης προσήλθε στην κουβέντα και αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο, ο κ. Κασσελάκης του ζήτησε να αποχωρήσει λέγοντάς του ότι δεν τον αναγνωρίζει «ούτε ηθικά ούτε πολιτικά».

Σε ανάρτησή του επί του επεισοδίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Σήμερα με κάλεσαν οι εργαζόμενοι, γονείς, επιστήμονες πεδίου, να ακούσω τα πραγματικά προβλήματα. Ο Διοικητής εμφανίστηκε απρόσκλητος να πει το κυβερνητικό ποίημα: «Όλα πάνε καλά».

Δεν τον αναγνωρίζω ούτε πρακτικά ούτε ηθικά, δε νομιμοποιώ με την παρουσία μου το πραξικόπημα Μητσοτάκη στο ΚΕΘΕΑ.»



