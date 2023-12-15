Προϋπολογισμός - Χρυσοχοΐδης: 897 εκ. ευρώ παραπάνω- 6.500 προσλήψεις στην Υγεία

«Δεσμευόμαστε ότι θα οικοδομήσουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που μας αξίζει και μας κάνει υπερήφανους. Όραμά μας, την επόμενη πενταετία, το ΕΣΥ να είναι στην πρώτη δεκάδα των δημοσίων συστημάτων υγείας των κρατών της Ευρώπης και να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες» ανέφερε ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την τοποθέτησή του στην συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2024 στην Ολομέλεια.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι «στις προγραμματικές δηλώσεις αναλάβαμε την ευθύνη να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της Υγείας της ελληνικής οικογένειας και αυτή είναι μια μάχη που συνεχίζουμε να την δίνουμε σε πολλά επίπεδα». Ο υπουργός υπογράμμισε πως «στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση του ΕΣΥ, αλλά και η προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες υγείας μιας κοινωνίας που διαρκώς αλλάζει».

Προανήγγειλε ότι «σε λίγες ημέρες ξεκινάει η αναδιάρθρωση των νοσοκομείων της χώρας, αρχίζοντας από την ανάδειξη νέων διοικήσεων με άξια στελέχη, που θα πάνε τα νοσοκομεία της χώρας στη νέα μετά covid εποχή, που είναι τόσο διαφορετική ως προς τις ανάγκες φροντίδας Υγείας για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες»

Ο υπουργός αναφέρθηκε στους τέσσερις στόχους που είναι «η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού της χώρας. Η θεραπεία των ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η προαγωγή της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές εμπειρίες των ασθενών. Η συμβολή του ΕΣΥ στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, για την υλοποίηση αυτών των τεσσάρων στόχων, είπε ότι «προχωρούμε άμεσα σε αναγκαίες δράσεις, πολιτικές και αλλαγές στο ΕΣΥ με τις οποίες διορθώνουμε άμεσα τις αδυναμίες του συστήματος, υλοποιούμε άμεσα τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε υποσχεθεί, προσανατολίζουμε το ΕΣΥ στο μέλλον».

Ο υπουργός Υγείας έθεσε τις στρατηγικές προτεραιότητες που όπως απαρίθμησε είναι, «η μείωση της συχνότητας των σοβαρών χρόνιων παθήσεων. Η οικοδόμηση κοινωνίας φιλικής προς την τρίτη ηλικία (κυρίως στο ζήτημα της υγιούς διαβίωσης). Η μείωση ιδιωτικών δαπανών των νοικοκυριών για την υγεία. Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο ΕΣΥ, στον ΕΟΠΠΥ και τον ΕΟΦ και σε μια σειρά άλλους οργανισμούς» καθώς και οι εθνικές πολιτικές Υγείας με το Εθνικό σχέδιο πρόληψης. Η στρατηγική αντιμετώπιση των 6 κύριων χρόνιων παθήσεων (καρκίνος, καρδιαγγειακές παθήσεις- συμπεριλαμβάνουν διαβήτη και αγγειακά - άνοια, ψυχικές νόσοι, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, μυοσκελετικές παθήσεις). Με την ανάπτυξη του προσωπικού του ΕΣΥ, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ένα δίκαιο σύστημα αμοιβών, (πριμ παραγωγικότητας σε όλο το προσωπικό που θα προέρχεται από την μείωση της σπατάλης και την αύξηση της παραγωγικότητας). Με μείωση των χρόνων αναμονής (θεραπεία- ΕΚΑΒ - λίστες χειρουργείων) παροχή εξατομικευμένων, ενοποιημένων, ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και ασφαλών υπηρεσιών, βασισμένων στην τεκμηριωμένη ιατρική γνώση. δημιουργία κέντρων αναφοράς για τις πιο συχνές και σοβαρές χρόνιες παθήσεις. Πλήρης εκμετάλλευση της τεχνολογίας προς όφελος των ασθενών, εκπόνηση του υγειονομικού χάρτη της χώρας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στις προσλήψεις στο ΕΣΥ, λέγοντας πως «προσλαμβάνονται σταδιακά μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ εντός του 2023, 4386 νοσηλευτές για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων και Κ.Υ της χώρας. Προκηρύσσονται επίσης 1.710 θέσεις για νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, εκ των οποίων 225 διασώστες του ΕΚΑΒ. Προσλαμβάνονται σταδιακά, επίσης, 729 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων ενώ επαναπροκηρύχθηκαν 206 θέσεις που κηρύχθηκαν άγονες». Ο υπουργός επισήμανε πως «τροποποιήθηκε η διάταξη για τις προσλήψεις γιατρών, ώστε αυτές να γίνονται εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, το πολύ 3 μήνες. Ο νέος προγραμματισμός για το 2024 προβλέπει 6.500 προσλήψεις για την υγεία για το 2024. Ειδικότερά, προχωράμε στην προκήρυξη 1.450 θέσεων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων του ΕΣΥ, 3050 θέσεων νοσηλευτών, 800 θέσεων διασωστών ΕΚΑΒ και 950 λοιπό προσωπικό για τα νοσοκομεία της χωράς, καθώς και προσωπικό για τους κρίσιμους εποπτευόμενους οργανισμούς.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως «για πρώτη φορά, μια έμπρακτη πολιτική ενάντια στο brain drain είναι η εκχώρηση στις ιατρικές σχολές της χώρας 270 θέσεων πανεπιστημιακών, που θα στελεχώσουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλλά και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας». Πιστεύουμε, είπε ο υπουργός, ότι «αυτοί οι νέοι επιστήμονες θα πάνε το σύστημα μπροστά».

Για τις ελλείψεις φαρμάκων, ο υπουργός είπε ότι «αντιμετωπίζουμε με επιμονή, συνέπεια και διαρκή παρακολούθηση το φαινόμενο που απασχολεί όλη την Ευρώπη λόγω έλλειψης πρώτων υλών μετά την πανδημία. Είμαστε σε καλή κατάσταση σήμερα, πολύ πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ προχωρήσαμε μετά από νομοθετική ρύθμιση, στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και ενημέρωσης των πολιτών για την επάρκεια των κρίσιμων φαρμάκων στη χώρα. Ο μηχανισμός αυτός θα φτάσει πολύ σύντομα μέσα από ψηφιακή εφαρμογή στο κινητό του πολίτη για ενημέρωσή του. Και δρομολογούμε την αποστολή φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ, μετά πάλι από σχετική ρύθμιση, στα σπίτια των ασθενών, για την αποφυγή ταλαιπωρίας δεκάδων χιλιάδων πασχόντων συμπολιτών μας».

Αναφερόμενος στις 19 μονάδες αγγειακών εγκεφαλικών κατανεμημένες σε ισάριθμα νοσοκομεία της χώρας, ο υπουργός είπε ότι «ήδη οι δυο από αυτές ξεκινάνε την 24ωρη λειτουργία τους από την προσεχή Δευτέρα». Σύντομα «θα κατατεθεί η νομοθετική πρωτοβουλία για την άνοια και το Αλτσχάιμερ που αφορά περίπου 400.000 συμπολίτες μας. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εισαχθεί στην Βουλή Σχέδιο Νόμου με σκοπό την ουσιαστική ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, 30 έτη μετά την εκκίνησή της. Όπου για πρώτη φορά συστήνεται ένα Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.) που διαρθρώνεται σε Περιφερειακά Δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, τα οποία λειτουργούν στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών. Πλέον, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας θα διοικούνται από τον αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας υποδιοικητή της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας. Θα ολοκληρωθεί η μετεξέλιξη των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και η ένταξη τους στα Κοινοτικά Δίκτυα που δημιουργούνται, ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο θα ενταχθεί η σύσταση Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και η πληροφοριακή οργάνωση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Επί του Προϋπολογισμού της Υγείας για το 2024

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι «ο Προϋπολογισμός του 2024 για την Υγεία είναι αυξημένος κατά 897 εκατ. ευρώ». Ειδικότερα είπε ότι «για τα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας και την ΕΚΑΠΥ που έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στις προμήθειες των φαρμάκων, η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη κατά 486 εκ. ευρώ, δηλαδή 13,3%. Συμβασιοποιούνται μέρα με τη μέρα τα έργα του τομέα υγείας που είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 1,9 δισ. ευρώ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης την 31η/12/2025 και αφορούν, από εκσυγχρονισμούς και ανακαίνιση νοσοκομείων, μέχρι σημαντικές ψηφιακές επενδύσεις που θα συμβάλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών προς τους ασθενείς». Πρόκειται είπε ο υπουργός για «το υψηλότερο ποσοστό δαπανών που έχει προβλεφθεί τα τελευταία χρόνια για την υγεία και αποτυπώνει ακριβώς τις πολιτικές και κοινωνικές προτεραιότητες της κυβέρνησης».

Απαντήσεις στην αντιπολίτευση

Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας σε ερωτήσεις και παρατηρήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης χαρακτήρισε «ανέξοδους» και αυθαίρετους τους ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση προωθεί την ενίσχυση της ιδιωτικής Υγείας σε σχέση με την δημόσια, λέγοντας πως «κανένα από τα στοιχεία δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Σήμερα υπηρετούν 30.000 περισσότεροι στο ΕΣΥ από όσοι ήταν το 2019. Και κανένας από τους επικουρικούς δεν απολύθηκε και δεν θα απολυθεί». Ο υπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά πρόσθεσε πως εφέτος έχουμε 4.000 περισσότερους νοσηλευτές που ήδη προσλαμβάνονται. Σημείωσε ότι οι αποχωρήσεις από ΕΣΥ είναι 500 ετησίως και ασφαλώς υπάρχουν και συνταξιοδοτήσεις, αλλά είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των προσλήψεων που γίνονται. Κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αφήσουν τις διακηρύξεις και τα κούφια λόγια και ζήτησε να μην μιλάνε αξιώτικά για το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ είπε «είναι πολύ καλύτερο από πολλές άλλες χώρες και αρκετά πιο προσβάσιμο». Ο κ. Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι «στο ΕΣΥ ιστορικά δεν έχουν δοθεί τόσα πολλά χρήματα (2 δισ. ευρώ) όσα δόθηκαν αυτά τα τρία τελευταία χρόνια».



Τέλος, ο υπουργός «επισήμανε πως συνολικά σε όλη την Ευρώπη σήμερα απουσιάζουν 1 εκατ. επαγγελματίες Υγείας - οι ελλείψεις δεν είναι μόνο ένα δικό μας πρόβλημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.