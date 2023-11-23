Πατά το κουμπί της αποχώρησης η «ομάδα Αχτσιόγλου»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η «ώρα μηδέν» έφτασε και η ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου αναμένεται σήμερα να πατήσει το «κουμπί» της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κίνηση των «6+6» με την «Ομπρέλα» ήταν σε συνεχείς διαβουλεύσεις μέχρι αργά χθες το βράδυ προκειμένου να καθορίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Θα ήταν έκπληξη να επιλεγεί οποιασδήποτε άλλος σχεδιασμός, καθώς η χθεσινή «ρελάνς» του Στέφανου Κασσελάκη δεν αφήνει περιθώρια επιλογής.

Επέλεξε να «εγκλωβίσει» την εσωκομματική αντιπολίτευση καλώντας την αιφνιδιαστικά να συμμετέχει στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας στις τέσσερις το μεσημέρι. Και μάλιστα τα στελέχη της να πάρουν μέρος στην ανασύσταση του Πολιτικού Κέντρου που επί Αλέξη Τσίπρα είχε μετατραπεί στον «πρωινό καφέ».

Ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί από τα μέλη και τους βουλευτές που υποστήριξαν την Έφη Αχτσιόγλου στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές και παραμένουν στο πλευρό της να πουν «αντίο» στην Κουμουνδούρου πριν από τη σύγκληση του οργάνου.

Είναι γεγονός πως όσοι ανήκουν στο περιβάλλον των «6+6» θα ήταν πολύ δύσκολο να πάρουν μέρος στη σημερινή συνεδρίαση μετά από όσα λεχθεί μεταξύ τους. Το χάσμα είναι αγεφύρωτο και η απόφαση να χωρίσουν οι δρόμοι τους έχει ληφθεί από την πανελλαδική συνδιάσκεψη της Κυριακής.

Από τους 11 που είχαν υπογράψει το κείμενο κατά τη ηγεσίας στην Κεντρική Επιτροπή πριν 11 ημέρες (χαρακτήριζε προσβλητική τη ομιλία του προέδρου με στοιχεία alt right) μέλη της Πολιτικής Γραμματείας είναι «οχτώ»: Η Έφη Αχτσιόγλου, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Σία Αναγνωστοπούλου, η Θεανώ Φωτίου, ο Νίκος Μπίστης και η Δανάη Κολτσίδα.

Όλα τα φώτα πλέον πέφτουν στη σημερινή ημέρα. Όπως έχει μεταδώσει ο ΣΚΑΪ με το που θα προχωρήσει η απόσχιση από την Κουμουνδούρου και σχηματιστεί μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα ο Αλέξης Χαρίτσης φέρεται ως ο επικρατέστερος για να τεθεί επικεφαλής. Το ζητούμενο είναι ο αριθμός των βουλευτών που θα απαρτίζει τη νέα Κ.Ο, η συνεργασία με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και την Πέτη Πέρκα και συνολικότερα με την «Ομπρέλα».

Είναι πολλά τα στελέχη που πιστεύουν πως η δημιουργία της νέας πρωτοβουλίας, πριν πάρει τη μορφή νέου κόμματος, θα δημιουργήσει πολλές προσδοκίες στο χώρο της κεντροαριστεράς κόβοντας την «αιμορραγία» προς ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ που έχει φανεί σε τέσσερις συνεχόμενες δημοσκοπήσεις. Στην Κουμουνδούρου θα εστιάσουν στο έργο του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση πιστεύοντας πως γρήγορα θα έρθει η ανάκαμψη και η δικαίωση όσων επέλεξαν να μείνουν στα «πάτρια εδάφη».

Όσον αφορά τον Στέφανο Κασσελάκη με την επίθεση που εξαπέλυσε χθες από την πορεία των ελεύθερων επαγγελματιών στον Ευκλείδη Τσακαλώτο έκανε σαφές τι επιφυλάσσει και στους νέους αποχωρήσαντες. Η «αποποίηση κληρονομιάς» ωστόσο που κάνει συχνά πυκνά σε σχέση με το κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί συνεχώς αντιδράσεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τραβά συνεχώς μια κόκκινη διαχωριστική γραμμή σε επιλογές της κυβέρνησης 2015-2019 που έχουν να κάνουν κυρίως με την επιβολή υψηλής φορολογίας. Δείχνει να αγνοεί τον «στενό κορσέ» που είχε φορέσει η τρόικα στον Αλέξη Τσίπρα αν και χθες τον επικαλέστηκε όταν συζήτησε με πολίτη που συμμετείχε στη διαδήλωση. Παράλληλα και η αναφορά του σε «νοικοκυραίους» μπορεί για τον ίδιο να αποτελεί μια κεντρώα στροφή, ωστόσο θεωρήθηκε αρκετά συντηρητική για τα δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ.

