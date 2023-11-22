Ηχηρή αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ 18 στελεχών από τη Μαγνησία – Ανάμεσά τους υποψήφιοι βουλευτές

Με μία επιστολή τους 18 κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη Μαγνησία, ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, δημιουργώντας επιπλέον τριγμούς στην εύθραυστη ισορροπία.

Ανάμεσά τους ο υποψήφιος βουλευτής και τέως γραμματέας της Ν.Ε. Ματθαίος Δραμητινός, οι πρώην γραμματείς Κώστας Βογιατζής και Μιχάλης Καστρινάκης και ο π. υποψήφιος βουλευτής Γ. Αντωνιάδης.

Στην επιστολή αποχώρησης αναφέρουν:

Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Το κόμμα που τόλμησε να κάνει την πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς στην Ελλάδα, δέχτηκε ανελέητη επίθεση. Το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο μπήκε μέσα στο κόμμα. Ο κ Κασσελάκης, ως επαγγελλόμενος μεσσίας, δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά. Καθημερινάαποδομεί βασικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και επιδίδεται με απίστευτη ταχύτητα σε μια βίαιη μετάλλαξη του. Προσέβαλε επανειλημμένα τις αξίες, την ιστορία και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Εκφράζει προσωπικές απόψεις που απηχούν και ταυτίζονται με το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, δίχως να βουλεύεται με τα όργανα του κόμματος. Έφτασε στο σημείο να καταργήσει ουσιαστικά την Κεντρική Επιτροπή. Ένα όργανο που του απαγορεύουν να ψηφίσει προτάσεις που κατατίθενται, που του απαγορεύουν να πάρει αποφάσεις, παύει να υφίσταται. Και αν δεν υπάρχει Κ.Ε. πώς μπορεί να υπάρχει δημοκρατικόκόμμα.

Εμείς που υπογράφουμε το κείμενο αυτό συναντηθήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ από διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές διαδρομές, στην κορυφαία στιγμή ενότητας και σύνθεσης της Ελληνικής Αριστεράς, στη μεταπολίτευση. Κάναμε όλοι και όλες μαζί πράξη την κουλτούρα της σύνθεσης, με σεβασμό στην έκφραση κάθε διαφορετικής άποψης της αριστεράς και των προοδευτικών ιδεών.

Είμαστε περήφανοι για τη μάχη που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, με την οικονομία χρεωκοπημένη και τις προσπάθειές μας υπονομευμένες από το πολιτικό σύστημα που χρεωκόπησε τη χώρα και το οικονομικό κατεστημένο, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, με ένα καθαρό διάδρομο και με την κοινωνία όρθια.

Δυστυχώς, στην ίδια περίοδο, και κυρίως μετά τις εκλογές του 2019, δεν μεριμνήσαμε για την πολιτική λειτουργία του κόμματος – στο όνομα μιας θολής και όπως αποδείχθηκε αναποτελεσματικής διεύρυνσης. Κυρίως, όμως, δεν καταφέραμε να ενισχυθούν τα κοινωνικά κινήματα και τα συνδικάτα ως ισχυρός παράγοντας στη χώρα.

Διαφωνήσαμε με τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής, αλλά συμμετείχαμε στη διαδικασία, με σεβασμό στο αποτέλεσμα. Η διαδικασία και οι μετέπειτα εξελίξεις επιβεβαίωσαν τις επιφυλάξεις μας. Φέρουμε κι εμείς μέρος της ευθύνης, καθώς συναινέσαμε στη διεξαγωγή του συνεδρίου μετά την εκλογή προέδρου, παραβαίνοντας τις αρχές μας.

Θεωρούμε ότι η κουλτούρα του αρχηγισμού, του μεσσιανισμού και της αναζήτησης εσωτερικού εχθρού είναι ξένη στις αξίες της Αριστεράς. Η αυξανόμενη τοξικότητα στη δημόσια σφαίρα, με παράλληλη ρευστοποίηση της οργανωτικής λειτουργίας, ακυρώνει την πολιτική λειτουργία.

Δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς στην απαξίωση της πολιτικής. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την συνθήκη πολιτικής ομηρείας ως εν δυνάμει “βαρίδια”, “υπονομευτές” και “αποστάτες”.

Τιμούμε την ιστορία και τους συλλογικούς μας αγώνες. Θεωρούμε ότι η Αριστερά είναι αναγκαιότητα και η κυβερνησιμότητα την προϋποθέτει. Μόνο με συγκροτημένη αριστερή πρόταση μπορούμε να υπερασπίσουμε τα λαϊκά συμφέροντα, να διεκδικήσουμε την κυβέρνηση με αξιοπιστία και να χαράξουμε το δρόμο για ένα εναλλακτικό αναπτυξιακό μοντέλο προς όφελος του λαού.

Θεωρούμε ότι η πολιτική αξιοπιστία και η προσωπική αξιοπρέπεια δεν μπορούν να υπηρετηθούν σε αυτές τις συνθήκες. Κατανοούμε ότι πολλοί και πολλές σύντροφοι και συντρόφισσες ελπίζουν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Μακάρι να τους δικαιώσουν οι εξελίξεις. Εμείς δεν το πιστεύουμε. Σε κάθε περίπτωση θα συναντηθούμε στους αγώνες για κοινωνία με δικαιοσύνη, δίχως ανισότητες, με μέριμνα για τους αδύνατους, για το σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.

Εμείς που υπογράφουμε το κείμενο αυτό, δεν έχουμε πλέον καμία σχέση με το κόμμα του κυρίου Κασσελάκη.

Επιθυμία μας είναι να στρατευθούμε στην προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου φορέα με κορμό την Ανανεωτική και Ριζοσπαστική Αριστερά.

Ανδρίτσου – Χορδάκη Μαρίνα, μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, πρώην υποψήφια βουλεύτρια, Οργάνωση Μελών Νοτιανατολικού Βόλου

Αντωνιάδης Γιάννης πρώην, ΟΜ ΝΑ Βόλου, πρώην υποψ, βουλευτής

Βογιατζής Κώστας, ΟΜ Δυτικού Βόλου πρώην Συντονιστής Ν. Ε. Μαγνησίας

Δραμητινός Μάνθος, ΟΜ ΝΑ Βόλου πρώην Συντονιστής Ν. Ε. Μαγνησίας, μέλος ΝΕ Μαγνησίας, υποψ. βουλευτής στις πρόσφατες εκλογές

Δρόλια Σμαράγδα μέλος ΟΜ Αλμυρού

Γαντζού Αφροδίτη μέλος ΟΜ Αγριάς, δημοτική σύμβουλος

Καστρινάκης Μιχάλης, ΟΜ Δ. Βόλου, μέλος του Γραφείου Τύπου της ΝΕ

Μητσικώστα Ρίτα, μέλος ΟΜ ΒΑ Βόλου

Μπατζούκη Κλεοπάτρα, μέλος ΟΜ ΝΑ Βόλου

Οικονομίδης Δημήτρης μέλος ΟΜ ΒΑ Βόλου

Οικονόμου Λίτσα μέλος ΟΜ ΝΑ Βόλου

Παλαμιώτης Νικόλαος μέλος ΟΜ ΝΑ Βόλου

Σταμπουλής Γιώργος μέλος ΝΑ Βόλου

Τζινόπουλος Βασίλης μέλος ΝΑ Βόλου

Τοζίδης Γιώργος μέλος ΟΜ Νότιου Πηλίου, μέλος Γραμματείας Τμήματος

Οικονομικής Πολιτικής

Τσέκος Λευτέρης μέλος ΟΜ ΒΑ Βόλου

Τσοκάρας Χρήστος πρώην Συντονιστής ΟΜ Αλμυρού

Χρόνης Κώστας μέλος ΟΜ Δυτικού Βόλου

