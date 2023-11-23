Της Πηνελόπης Γκάλιου

Πριν λίγες μέρες ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του στην Κερατέα έδωσε το στίγμα της πολιτικής που είναι αποφασισμένος να ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της νέας τετραετίας που θητεύει. “Δεν επιφυλάσσουμε τις περιοδείες μας μόνο για την προεκλογική περίοδο” είπε απευθυνόμενος στους πολίτες, και αυτό έχει σκοπό να κάνει, σύμφωνα με στενούς τους συνεργάτες, “να παραμείνει δίπλα στους πολίτες με προτάσεις και λύσεις” όπως λένε. Να συνεχίσει να είναι δίπλα στον πολίτη και τα προβλήματά του και να δουλεύει για την επίλυσή τους και τη “βελτίωση της καθημερινότητας” όπως επαναλαμβανόμενα και εμφατικά δηλώνει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδόν σε κάθε δημόσια παρέμβασή του.

Την τακτική αυτή, “πιστοποίησε” και κατά τη χθεσινή παρουσία του στη Βουλή για την ανασυγκρότηση της “πληγωμένης” Θεσσαλίας και του Έβρου , την προσπάθεια αυτή αποδεικνύει και με τις μέχρις ώρας νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθεί προς ανακούφιση των πληγέντων, των ευάλωτων αλλά και εκείνων που πιθανόν να αδίκησαν παρελθούσες πολιτικές.

Σε μία πολιτική συγκυρία που ένα ευρύ προβάδισμα της ΝΔ έναντι των άλλων κομμάτων έχει “παγιωθεί” και η κρίση στα κόμματα της αντιπολίτευσης ταλανίζει της ηγεσίες τους αλλά και απομακρύνει τους ψηφοφόρους τους, Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς φαίνεται ότι δεν εφησυχάζουν και επ' ουδενί, όπως προειδοποίησε ο πρωθυπουργός τα στελέχη του, δεν πρέπει να εμφανίσουν “υπερφίαλες συμπεριφορές”. Αντιθέτως, η δέσμευση όλων αφορά την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων και του προγράμματος της ΝΔ με προτεραιότητα στις τολμηρές μεταρρυθμίσεις, όπως είπε ο πρωθυπουργός, που θα φέρουν περαιτέρω βελτίωση στην καθημερινότητα των πολιτών.

Εκεί εστιάζεται και η διαφορά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, και αντιπαραβάλουν τη χθεσινή παρουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή και των υπολοίπων αρχηγών της αντιπολίτευσης. “Έχουμε μια αντιπολίτευση που μηδενίζει τα πάντα, λέει “όχι σε όλα” και στο τέλος της ημέρας δεν έχει και καμία αντιπρόταση” δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Αφού αναγνώρισε μάλιστα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι “εμείς δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν τα προβλήματα. Εμείς τα βλέπουμε τα προβλήματα και προσπαθούμε να τα λύνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακούσατε εσείς στη Βουλή από την αντιπολίτευση κάποια συγκεκριμένη αντιπρόταση. Δεν τους αρέσουν οι κάμερες, δεν τους αρέσουν τα smartphones, δεν τους αρέσει το παραπάνω προσωπικό, δεν θεωρούν ότι είναι σωστός ο τρόπος χρηματοδότησης των ανθρώπων αυτών, οι αποζημιώσεις που δίνονται σήμερα. Δεν ακούσαμε κάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Με αυτά τα δεδομένα και τις προθέσεις από πλευράς κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει το μπαράζ επαφών που πραγματοποιεί με τους νέους περιφερειάρχες που ανέδειξαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου, προκειμένου να έχει ίδια εικόνα αλλά και επαφή και με στόχο μία καλή συνεργασία που θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών και την υλοποίηση παρεμβάσεων ανά περιφέρεια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα τη Φθιώτιδα, όπου θα μιλήσει στα εγκαίνια του Λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου, στη συνέχεια θα επισκεφτεί΄τα Καμμένα Βούρλα και κατοπιν θα επισκεφτεί το εργοτάξιο του αυτοκινητόδρομου Μπράλος – Άμφισσα.

