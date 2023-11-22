Το... 24ωρο της κρίσης για την ομάδα Αχτσιόγλου στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έφτασε. Η απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη να συγκαλέσει Πολιτική Γραμματεία στις 4 το απόγευμα, την Πέμπτη, φαίνεται να προκαλεί πιέσεις στους «6+6», προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις τους για το αν θα παραμείνουν ή όχι στον ΣΥΡΙΖΑ.
Την Τετάρτη, η ομάδα Αχτσιόγλου δεν εμφανίστηκε στη Βουλή και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για τις προθέσεις της.
Η Πολιτική Γραμματεία είναι το μέσο που φέρεται να χρησιμοποιεί ο Στέφανος Κασσελάκης, ώστε να πιέσει για μία τελική απόφαση.
Και αυτό γιατί στην Πολιτική Γραμματεία μετέχουν οκτώ μέλη της ομάδας Αχτσιόγλου, τα οποία θα πρέπει να δώσουν το «παρών», αν έχουν παραιτηθεί.
Πιο συγκεκριμένα, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας είναι οι εξής: Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Σλια Αναγνωστοπούλου, Νίκος Μπίστης και Δανάη Κολτσίδα. Οι έξι πρώτοι είναι και βουλευτές του κόμματος.
- Ηχηρή αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ 18 στελεχών από τη Μαγνησία – Ανάμεσά τους υποψήφιοι βουλευτές
- Ο Κασσελάκης απαντά στον Μητσοτάκη με την τιμή του στοματικού διαλύματος: «Θα του χρειαστεί όταν ξαναμιλήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ»
- ΣΥΡΙΖΑ: Αποχωρούν 90 μέλη του Τομέα Δικαιωμάτων – Ανάμεσά τους Λάμπρου, Κατριβάνου και Τασία Χριστοδουλοπούλου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.