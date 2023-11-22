Λογαριασμός
Την Πολιτική Γραμματεία συγκαλεί αύριο ο Στ. Κασσελάκης πιέζοντας τους 6+6 για αποφάσεις

Ουσιαστικά πρόκειται για μια κίνηση-ρελάνς του Στέφανου Κασσελάκη, που αποσκοπεί στο να ασκήσει πιέσεις στους 6+6 είτε να παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και να συμμετέχουν στο διευρυμένο οργανο είτε να τους ωθήσει στην έξοδο.

Συνεδριάζει αύριο στις 4 το μεσημέρι η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα, εκτός από τις πολιτικές εξελίξεις και τον προγραμματισμό, την ανασύσταση του πολιτικού κέντρου.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια κίνηση-ρελάνς του Στέφανου Κασσελάκη, που αποσκοπεί στο να ασκήσει πιέσεις στους 6+6 είτε να παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και να συμμετέχουν στο διευρυμένο οργανο είτε να τους ωθήσει στην έξοδο.

Η πρόσκληση για τη συνεχρίαση αναφέρει της Πολιτικής Γραμματείας αναφέρει:

«Προς τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας: Συνεδρίαση αύριο Πέμπτη 23/11/2023 και ώρα 16:00 στα γραφεία Αγίου Κωνσταντίνου 40.
Θέματα:

1. Προγραμματισμός του κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

2. Πρόταση του προέδρου για τη συγκρότηση άτυπου πολιτικού κέντρου»

Πηγή: skai.gr

