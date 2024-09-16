ΠΑΣΟΚ: Στις 24 Σεπτεμβρίου το debate μεταξύ των υποψήφιων προέδρων

Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων Προέδρων του ΠΑΣΟΚ συμφώνησαν στη διεξαγωγή debate από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με πηγές, οι εκπρόσωποι των υποψηφίων έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο διαλόγου θεματικών ενοτήτων καθώς και στη διεξαγωγή απευθείας διαλόγου μεταξύ τους, οι ακριβείς κανόνες του οποίου θα διευθετηθούν στην επόμενη συνάντησή τους.

Η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη σε συνέχεια της δημόσιας πρότασης του να δοθεί έμφαση στον απευθείας διάλογο των υποψηφίων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, πρότεινε να υπάρχει η δυνατότητα τρεις φορές στη διάρκεια του debate κάθε υποψήφιος να έχει 2λεπτο απευθείας διάλογο με διαφορετικό συνυποψήφιο-α του.

Επιπλέον, προτάθηκε στις 6 θεματικές ενότητες να συζητηθούν τα εξής θέματα:

Οικονομία, Κοινωνικό Κράτος, Περιφερειακή Ανάπτυξη

Εξωτερική πολιτική

Κλιματική Αλλαγή, Ανθεκτικότητα

Θεσμοί, Κράτος, Αυτοδιοίκηση

Το ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό περιβάλλον

και ειδική ενότητα για τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά.

Πηγή: skai.gr

