Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί με την Εκτελεστική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν η οικονομική κατάσταση των Δήμων, τρόποι υποστήριξής τους εντός του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου, οι ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε προσωπικό, το ενδεχόμενο επέκτασης του προγράμματος της ΔΥΠΑ για την απασχόληση ανέργων 55 ετών και άνω, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του επικείμενου νομοσχεδίου για τον Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Συζητήθηκε επίσης η συμβολή των Δήμων στην υλοποίηση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση σχολικών μπάνιων, χώρων άθλησης και για σοβατίσματα, καθώς σε πρώτο στάδιο πρέπει, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να γίνει αναλυτική καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων και προτεραιοποίηση των έργων.

Ειδική αναφορά έγινε σε θέματα ενέργειας και στην ανακύκλωση. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώθηκε η πρόοδος στην υλοποίηση του προγράμματος «Απόλλων», το οποίο αποβλέπει στη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης ευάλωτων πολιτών και των ΟΤΑ μέσω της κάλυψης σημαντικού μέρους των καταναλώσεων τους με φθηνή πράσινη ενέργεια. Παράλληλα, επισημάνθηκε η σημασία αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης, στο πλαίσιο ενός ολιστικού σχεδίου.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Να σας καλωσορίσω, κ. Πρόεδρε, εσάς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, στα πλαίσια των τακτικών συναντήσεων που έχουμε με την ηγεσία της Αυτοδιοίκησης. Έχουμε έναν στόχο: να κάνουμε μία συνολική επισκόπηση των ανοιχτών ζητημάτων που έχουμε μπροστά μας, παρουσία όχι μόνο του αρμόδιου Υπουργού αλλά και πολλών συναρμοδίων Υπουργών.

Νομίζω θα αναγνωρίσετε κι εσείς ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα από πλευράς κυβέρνησης ως προς την οικονομική και θεσμική στήριξη της Αυτοδιοίκησης. Προφανώς έχουμε ακόμα αρκετά ανοιχτά ζητήματα μπροστά μας, τα οποία αφορούν και την καλύτερη θεσμική θωράκιση της Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια της φιλόδοξης ιδέας μιας πραγματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αλλά και μια σειρά από άλλα ανοιχτά ζητήματα τα οποία βλέπω ότι έχετε παρουσιάσει σε αυτό το συνοπτικό υπόμνημα.

Αλλά για να μην μακρηγορώ, να σας δώσω τον λόγο να κάνετε μία σύντομη εισαγωγική τοποθέτηση για να συζητήσουμε μετά τα θέματα σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, ανέφερε από την πλευρά του:

«Κύριε πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε γιατί ανταποκριθήκατε άμεσα -αμέσως μετά τη ΔΕΘ, όπως μας είπατε- στο αίτημά μας για να συναντηθούμε. Υπάρχει ζωτικός πολιτικός χρόνος για τη θητεία της κυβέρνησης μέχρι τις επόμενες εκλογές, το ίδιο και για εμάς ως Αυτοδιοίκηση, για την αυτοδιοικητική περίοδο την τρέχουσα, η οποία τελειώνει μετά τέσσερα έτη.

Έτσι, στην αρχή αυτής της αυτοδιοικητικής περιόδου η συνάντηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να γίνουν βήματα σημαντικά και θετικά και στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, στην Αυτοδιοίκηση, για να συγκλίνουμε με την ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση».

