Τις θέσεις τους για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ παρουσίασαν σήμερα οι έξι υποψήφιοι αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Νίκος Ανδρουλάκης, Παύλος Γερουλάνος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας και Μιχάλης Κατρίνης ξεδίπλωσαν το πλάνο τους για όλα τα μείζονα θέματα ενόψει του πρώτου και δεύτερου γύρου, στις 6 και στις 13 Οκτωβρίου των εσωκομματικών εκλογών.

«Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του. Οι πολίτες ζητούν πειστικές λύσεις εδώ και τώρα. Ήρθε η ώρα να αλλάξει σελίδα η χώρα και να αποκτήσουν οι πολίτες ξανά προοπτική και ελπίδα. Να είστε βέβαιοι ότι το ΠΑΣΟΚ, ως η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση του τόπου, θα αγωνιστεί για μια νέα δημιουργική πορεία» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινώντας πρώτος από τους υποψήφιους για την προεδρία του κόμματος, την ομιλία του στη διευρυμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τρεις εβδομάδες πριν τις εσωκομματικές εκλογές.

Δεύτερος κατά σειρά ομιλητής στο βήμα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ήταν ο Παύλος Γερουλάνος ο οποίος, μεταξύ άλλων, κατέστησε σαφές ότι «τώρα, είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα για την "αναγέννηση" του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα μας συγχωρεθεί αν δεν ανταποκριθούμε στην απαίτηση της κοινωνίας».

Η Άννα Διαμαντοπούλου στην ομιλία της ανέπτυξε το πλήρες σχέδιο για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

«Μεγαλώνουμε το ΠΑΣΟΚ, δυναμώνουμε την Ελλάδα», είπε η κ. Διαμαντοπούλου, ενώ υπογράμμισε ότι «για να ανταποκριθεί στα νέα ιστορικά του καθήκοντα, για να γίνει η εναλλακτική λύση στη διακυβέρνηση της χώρας και η διέξοδος για μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία, πρέπει να μετεξελιχθεί με γοργά βήματα στο Μεγάλο και Κυβερνών ΠΑΣΟΚ».

Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. τόνισε πως «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να περάσει ένα καθαρό μήνυμα: ότι δεν είναι ένα κόμμα με πρίγκιπες, τζάκια ή επιλογές που τις καθορίζουν συστήματα συμφερόντων.

Υπάρχει μια λογική που θέλει να υπάρχουν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που θέλει τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους να τους νέμονται 5 οικογένειες.

Το ΠΑΣΟΚ ή θα συγκρουστεί με αυτές τις λογικές και καταστάσεις ή θα εγκλωβιστεί στο ρόλο του μικρομεσαίου κόμματος.

Κάποιοι να λένε ότι θα κερδίσουν τον κ. Μητσοτάκη, στα λόγια βεβαίως. Να θυμίσω ότι τα ίδια έλεγε και ο κ. Κασελάκης και είδαμε ποια ήταν η εξέλιξη.

Κάποιοι άλλοι αυτοπροβάλλονται και να παρουσιάζονται ως «Πρωθυπουργήσιμοι». Όσο ακούω όλα αυτά, τόσο ενισχύεται μέσα μου η αίσθηση ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να επιστρέψει η πραγματική πολιτική και μαζί της να επιστρέψει και η σοβαρότητα»

Ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Χάρης Δούκας τόνισε πώς «όπου η σοσιαλδημοκρατία, συμφιλιώθηκε με τις συντηρητικές πολιτικές της λιτότητας και υποτάχθηκε στις αγορές, απέτυχε», προσθέτοντας ότι «τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε ανάστημα και η ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα. « Όπου η σοσιαλδημοκρατία, συμφιλιώθηκε με τις συντηρητικές πολιτικές της λιτότητας και υποτάχθηκε στις αγορές, ΑΠΕΤΥΧΕ»

Η Νάντια Γιαννακοπούλου στην ομιλία της επέρριψε ευθύνες στον Νίκο Ανδρουλάκη για τις εκλογικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής «Μέσα σε δύο χρόνια Ν.Δ και ΣΥΡΙΖΑ έχασαν 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους, εμείς συνεχίσαμε να κινούμαστε εκεί κάπου στο 13%, έχοντας κάποιους να δηλώνουν και ικανοποιημένοι», τόνισε και πρόσθεσε: «Από το πρόσωπο που θα εκλεγεί θα κριθεί αν το ΠΑΣΟΚ θα μπει σε φάση ανόδου, μετατροπής του σε κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς, των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ελπίδας ή θα παραμείνει κόμμα θολών θέσεων, ετεροπροδιορισμών, ασαφούς προσανατολισμού και φυσιογνωμίας.

