Νέο μέτωπο έχει ανοίξει εντός του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη της Κατερίνας Νοτοπούλου ότι έχει δεχθεί bullying από τον Στέφανο Κασσελάκη, με στελέχη που πρόσκεινται στον έκπτωτο πρόεδρο να επιτίθενται στη βουλευτή, ενώ οι Χρήστος Γιαννούλης και Χρήστος Σπίρτζης την υπερασπίζονται εκτοξεύοντας πυρά προς τους επικριτές της, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση.

Ειδικότερα, σε σχόλιό του ο Χρήστος Γιαννούλης αναφέρει ότι «με την Κατερίνα Νοτοπούλου σε κάποια μπορεί να διαφωνούμε, στα περισσότερα συμφωνούμε αλλά πάντα συζητάμε».

Σχολιάζοντας τις επιθέσεις που έχει δεχτεί η κα. Νοτοπούλου, ο Χρήστος Γιαννούλης σημειώνει ότι «από την εφηβεία της, βρίσκεται και παλεύει στην Αριστερά, την κακοποιημένη σήμερα απαξιωτικά από πολλούς αριστερά του 3%. Τους ίδιους που όταν ξεκινούσε το τρένο το πετροβολούσαν. Δέχτηκε και δέχεται άθλιες επιθέσεις αλλά στο τρένο αυτό ανέβηκε όταν ξεκινούσε και όχι το 2019, χρόνια που σημερινοί συκοφάντες της, αγωνιούσαν για ένα νεύμα του Αλέξη Τσίπρα που θα ισοδυναμούσε με μια θέση σε ένα ψηφοδέλτιο. Και ήταν απόντες, άφαντοι όταν το 2019 δίνονταν η μεγάλη και επώδυνη μάχη για τη συμφωνία των Πρεσπών και την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου του ΣΥΡΙΖΑ».

Στο ίδιο μήκος κύματος με ένα ιδιαίτερο καυστικό ο Χρήστος Σπίρτζης ανέφερε ότι «οι γνωστοί και οι γνωστοί άγνωστοι στο twitter σήμερα στοχοποίησαν την Κατερίνα Νοτοπούλου γιατί αποκάλυψε ότι δέχτηκε bullying απο το Στέφανο Κασσελακη».

Το σχόλιο του κ. Σπίρτζη:

Τί πάθατε ρε παιδιά ;

Τί δεν ξέρατε ;

Δεν ρωτήθηκε ο Στεφανος Κασελακης αν κάνει bulling σε βουλευτές και δημοσιογράφους στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή και δεν απάντησε τίποτα ως συνήθως ;

Μείνατε έκπληκτοι ;

Με δημοσιογράφους δεν μιλάτε ; Με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ; Με μέλη της ΠΓ;

Το Σάββατο πριν τις ευρωεκλογές δεν ήταν κανείς από εσάς τους γνωστούς και γνωστούς αγνώστους στο χώρο που βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης με δημοσιογράφους ;

Δεν θυμάστε πώς μίλησε και πώς αντέδρασε ένας δημοσιογράφος που δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα να του πατήσει κάποιος την αξιοπρέπεια του ;

Δεν διάβασε ποτέ κανείς απο εσάς που γράφετε όλη μέρα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης την ανάρτηση του;

Το βίντεο του που στοχοποίησε τα 8 μέλη της ΠΓ ή όσους πιστεύουν στην συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων ;

Τις αναρτήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα; Τις εκδικητικές απολύσεις;

Ή ξαφνικά ξεχάσατε ότι κάποιοι από εσάς διαδίδατε ότι ήταν ψέμματα ;

Δεν θυμάται κανείς να κάνει bullying απο «σκηνής» στο Συνέδριο, στοχοποιώντας Συντρόφους ;

Ούτε θυμάστε να λέει ως ιδιοκτήτης «σε όποιον δεν αρέσει να φύγει ;» στην ΠΓ, σε όποιον είχε άλλη γνώμη και στη συνέχεια να αποχωρούν απο τη συνεδρίαση τα μέλη της ;

Ούτε να μιλά για σακούλες και κουκούλες, σε ένα κόμμα με μέλη με ιστορία και πορεία απο όλο τον προοδευτικό κόσμο και απο κάθε εκδοχή της αριστεράς ;

Τουλάχιστον εσείς, οι γνωστοί και οι γνωστοί άγνωστοι των ΜΚΔ γνωρίζετε για τις διαρροές και τις κατευθύνσεις περί διαγραφών και στοχοποίησης Συντρόφων αποδεδειγμένα.

Μην πέφτετε απο τα σύννεφα σήμερα.

Μπράβο σε όσους είχαν το σθένος να μιλήσουν όταν πολλοί από όσους σήμερα κατάλαβαν, είτε σιωπούσαν, είτε ανεχόντουσαν, είτε στήριζαν έναν άνθρωπο που δεν είχε καμία σχέση με την Αριστερά και την Προοδευτική Παράταξη .

Όσο αποκαλύπτεται η παρακμή και ο ευτελισμός των 11 μηνών, τόσο θα στοχοποιούνται περισσότερο οι άνθρωποι που είχαν αξιοπρέπεια .



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.