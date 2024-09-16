Λογαριασμός
Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για τους πληγέντες από τις πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και συμπάσχουμε με όλους τους πληγέντες - Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει

Πλημμύρες ευρώπη

«Εκφράζουμε την ειλικρινή αλληλεγγύη μας προς την Αυστρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και συμπάσχουμε με όλους τους πληγέντες», προσθέτει. «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει».

