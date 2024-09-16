«Εκφράζουμε την ειλικρινή αλληλεγγύη μας προς την Αυστρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και συμπάσχουμε με όλους τους πληγέντες», προσθέτει. «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει».

Our heartfelt solidarity w/ Austria, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania & Slovakia affected in the wake of the devastating floods.



We extend our sincere condolences to the families of the victims & stand in sympathy w/ all those affected. #Greece stands ready to assist. pic.twitter.com/VZx0g6dZ4C — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 16, 2024

Πηγή: skai.gr

