«Εκφράζουμε την ειλικρινή αλληλεγγύη μας προς την Αυστρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.
«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και συμπάσχουμε με όλους τους πληγέντες», προσθέτει. «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει».
Our heartfelt solidarity w/ Austria, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania & Slovakia affected in the wake of the devastating floods.— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 16, 2024
We extend our sincere condolences to the families of the victims & stand in sympathy w/ all those affected. #Greece stands ready to assist. pic.twitter.com/VZx0g6dZ4C
- Νέο μέτωπο στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις Νοτοπούλου περί bullying από τον Κασσελάκη - Γιαννούλης και Σπίρτζης απαντούν στις επιθέσεις που δέχεται
- Συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους της ΚΕΔΕ - Τα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος
- Κικίλιας στον ΣΚΑΪ για μεταναστευτικό: Βαθιά νυχτωμένοι αν πιστεύουν ότι θα κόβουν και θα ράβουν την Ευρώπη σύμφωνα με τα δικά τους θέλω
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.